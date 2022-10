Place à pourvoir au conseil de police de la zone Ouest du BW : guerre d’ego au sein du MR

Au point 5 de l’ordre du jour, il était prévu d’enfin remplacer Pierre Pinte au sein du conseil de police de la zone Ouest du Brabant wallon. L’élu a remis sa démission et la place était restée inoccupée depuis le début de l’année 2022. Afin que la répartition politique soit respectée, un mandataire du MR devait être choisi.

C’est là que Lyseline Louvigny a pris la parole pour poser sa candidature. "Cela fait plusieurs mois que ce poste est à pourvoir. Dans l’intérêt des citoyens et du MR, j’aimerais poser ma candidature. Je n’ai jamais siégé au sein du conseil de police, que je ne connais que théoriquement, mais je trouve important qu’il y ait un renouvellement de cette institution et ça me tient à cœur qu’il y ait une parité entre les hommes et les femmes, ce qui n’est pas suffisamment le cas pour le moment."

Des arguments qui n’ont pas convaincu… son propre groupe. "En tant que chef du groupe MR, avec l’aval de notre fédération, nous avons sélectionné un candidat officiel en la personne d’Henri Borremans, a déclaré Samuel D’Orazio. Puisque l’ego de certains empêche l’exercice correct de la collégialité… Le candidat officiel du MR est Henri Borremans, si Lyseline souhaite se présenter, il s’agit d’une initiative personnelle qui n’est pas cautionnée par le parti. Monsieur Borremans a déjà siégé au sein du conseil de police et a les compétences pour le faire. Je souhaite qu’il y ait un vote mais que tout le monde soit au courant de notre position officielle."

Ce sont donc les conseillers, tous partis confondus, qui ont voté, à bulletin secret, pour désigner le représentant du MR. Une procédure qui aurait certainement dû être organisée en groupe. Sauf qu’il n’y a, apparemment, plus de réunions depuis plusieurs mois.

Finalement, Lyseline Louvigny a été désavouée. Le résultat du vote: 9 abstentions, 7 voix pour Louvigny, 10 pour Borremans.

« Des ambitions personnelles déplacées »

Contacté par nos soins, le président de la section Brabant wallon du MR réagit. "Le candidat du MR était Henri Borremans, confirme Jean-Paul Wahl. C’est surprenant que Lyseline ait posé sa candidature alors qu’elle avait signé celle d’Henri Borremans. Il faut siffler la fin de la récréation. Je pense que c’est une situation très dommageable pour Tubize. La section possède de bons conseillers mais Lyseline Louvigny veut faire cavalier seul. Une règle a été édictée, c’est surprenant de la voir revenir sur ses engagements."

Un imbroglio qui ne restera pas sans conséquence. "Il y aura une sérieuse mise au point. J’ai informé les instances supérieures du parti. À mon niveau, je vais intervenir pour dire que ça ne va pas. Il y a une dynamique très positive au sein du MR de Tubize, avec de nouveaux membres qui intègrent la locale, je ne veux pas qu’elle soit mise en péril par des querelles et des ambitions personnelles et déplacées."