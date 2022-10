Une action de sensibilisation pour les automobilistes, mais aussi et surtout un signal d’alarme lancé envers les pouvoirs publics. "À la base, la situation n’est déjà pas idéale pour les cyclistes. Il y a beaucoup de circulation et la route est sinueuse, ce qui pousse les automobilistes à vouloir dépasser assez vite. Mais là, la voirie a été rétrécie suite aux travaux", déplore Jan Dreezen, membre du Gracq à Tubize.

D’un côté de la rue de la Déportation, des barrières ont été placées pour sécuriser le chantier. Sans penser aux usagers. Ou en tout cas pas assez. "La voirie est réduite d’un mètre 50. Un mètre à cause des barrières qui se trouvent sur la rue et non avant le trottoir. Et 50 centimètres, à cause du sable et des graviers qui s’accumulent à cause des travaux. C’est trop dangereux pour nous. D’autant que la limitation de vitesse (30 km/h) n’est pas respectée par les automobilistes. Nous demandons des interventions."

« Nous voulons des contrôles de vitesse »

Plusieurs solutions sont possibles, selon Jan Dreezen et les autres membres du Gracq. "Les barrières pourraient être déplacées de l’autre côté des trottoirs. Ils ne sont quand même pas utilisés. Puis, il faudrait aussi mener des contrôles de vitesse, afin que la limitation soit davantage respectée. Quand on roule au milieu de la chaussée pour éviter les dépassements, on reçoit de multiples coups de klaxon. On ne se sent pas à notre aise."

Lorsqu’un bus croise une voiture, la situation n’est déjà pas très évidente, vu les courbes à certains endroits. Y ajouter un cycliste serait carrément suicidaire.

Le Clabecquois aimerait aussi que les luminaires soient à nouveau opérationnels, alors que certains sont hors d’usage. "Et il y a aussi régulièrement de la boue, à cause du chantier. C’est dangereux pour les cyclistes qui peuvent glisser. Quand un agriculteur laisse de la terre derrière lui, il nettoie la voirie. On ne comprend pas pourquoi ce n’est pas le cas avec le passage de ces camions."

Un projet de sécurisation de cette voirie existe. Il permettra de supprimer le passage à niveau. "Nous sommes très satisfaits mais il ne verra le jour que dans trois ans or les interventions sont devenues urgentes. Que ce soit de la part de la Région wallonne ou la ville de Tubize, il faut absolument faire quelque chose. "

Une rue empruntée par beaucoup de Brabançons

D’autant que la rue de la Déportation est une rue "pénétrante". Elle permet aux habitants de Clabecq, de Braine-le-Château, mais aussi de Nivelles, bref de presque l’entièreté du Brabant wallon, de rejoindre la cité du Betchard. "Pour les cyclistes qui vivent à Clabecq, c’est un passage obligé pour aller prendre le train. Sauf qu’il n’y a finalement pas beaucoup de cyclistes qui le font. Vous voyez pourquoi… Nous ne sommes jamais en sécurité, ici", conclut Jan Dreezen.

La mobilité douce permettrait pourtant de décongestionner l’accès à Tubize, complètement embouteillé aux heures de pointe.

Cinq autres points noir en Brabant wallon

Sur le territoire du Brabant wallon, de nombreuses améliorations doivent encore être menées pour la sécurité des cyclistes. Voici les priorités, selon les Gracq, des cinq plus grandes communes.

À Braine-l’Alleud, c’est la circulation dans le centre-ville qui pose problème. «Car la commune ne met pas en place les SUL (sens uniques limités), ce qui est pourtant une obligation légale. Du coup, les cyclistes empruntent des rues à sens unique et sont verbalisés.»

À Wavre et Ottignies-Louvain-la-Neuve, c’est la Nationale 4 la source des difficultés pour les usagers faibles. «Car elle traverse la ville de Wavre, mais il n’y a aucun aménagement, alors qu’elle passe à proximité des écoles. On a déjà réclamé auprès de la Région wallonne, mais rien n’y fait.»

La piste cyclable à proximité du rond-point de la planche à voile est incomplète alors qu’elle est reprise sur l’itinéraire des points-nœuds. «Et le rond-point au niveau du magasin Oh Green! est trop étroit. C’est beaucoup trop dangereux…»

À Waterloo, la Nationale 5 est pointée du doigt. «Principalement du centre vers Rhode-saint-Genèse. On reçoit de nombreuses plaintes, parce que la piste est trop étroite, mal entretenue ou même inexistante dans un sens.»

Enfin, à Nivelles, un point-nœud vient de voir le jour. «Et il est particulièrement dangereux car il se trouve près de l’échangeur de l’autoroute et la N252. Les cyclistes sont invités à traverser à cet endroit alors qu’il y a quatre bandes de circulation à du 90 km/h…»