Tubize: trahi par son masque chirurgical, un voleur écope de 10 mois de prison ferme

Il était poursuivi pour deux vols: le premier a été commis dans une société de Tubize le 30 juillet 2021. Et le deuxième s’est déroulé quelques jours plus tard, le 4 août, au préjudice de la même entreprise: les auteurs, qui devaient être plusieurs au vu de la quantité de matériel emportée, sont passés exactement par le même endroit pour s’introduire dans les lieux.

Le 30 juillet, lorsqu’un groupe électrogène avait été dérobé, le grillage qui protégeait l’accès au site, à l’arrière du siège de la société, avait été découpé à la pince. Les policiers ont constaté cette dégradation et se sont aperçus qu’à quelques mètres de là, un masque chirurgical était accroché, comme si quelqu’un l’avait ôté pour travailler plus à l’aise. Ils ont eu l’idée de le récupérer, et de le soumettre aux spécialistes de la police scientifique pour y prélever de l’ADN.

Avant que les résultats de ces devoirs d’enquête soient connus, le deuxième vol a été commis et cette fois, c’est une grosse quantité d’outils divers qui ont disparu. Les malfrats ont même découpé les câbles d’alimentation d’une quinzaine de pompes électriques, et embarqué… un four à micro-ondes.

Plus tard, l’ADN relevé sur le masque a "matché"avec le contenu d’une banque de données non pas de la police belge, mais bien en France où Ion P. avait déjà sévi.

Il n’a pas été localisé alors qu’il était censé s’expliquer sur le banc des prévenus à Nivelles pour les deux faits. Pour le ministère public, le masque ne laissait planer aucun doute quant à sa culpabilité pour le vol du 30 juillet 2021. Et logiquement, puisque quatre jours plus tard, les cambrioleurs ont emprunté le même trou fait dans la clôture de l’entreprise, il devait aussi être dans le coup.

Ce n’est pas le raisonnement qu’a suivi le tribunal correctionnel dans le jugement qu’il vient de rendre. D’accord pour le premier vol, mais il n’y a pas d’éléments suffisamment probants pour impliquer le suspect dans le deuxième. Pour les faits du mois d’août, il est donc acquitté.

Par défaut, l’homme est tout de même condamné à dix mois de prison ferme pour avoir volé le groupe électrogène le 30 juillet 2021.