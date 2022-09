Pour rappel, un promoteur immobilier a acheté le terrain et a introduit une demande de permis pour y construire 210 logements. Après un premier refus, il s’est tourné vers la Région wallonne, qui a accepté son recours. Suite à l’opposition des riverains, fâchés à l’idée de voir se créer autant de nouveaux logements dans un village à caractère rural, la Ville de Tubize a demandé conseil à un bureau d’avocats et a introduit un recours au Conseil d’État.

«Notre avocat est très clair...»

Dernièrement, l’auditeur, qui analyse et résume le dossier avant qu’il ne passe devant le Conseil d’État, a remis un avis favorable à la Ville de Tubize. Celle-ci a de grandes chances d’avoir gain de cause et de voir le permis être octroyé. "Notre avocat est très clair, avance Michel Januth, bourgmestre. Le promoteur risque de ne pas être content et d’introduire une nouvelle justification dans son permis et d’obtenir un permis très rapidement. Nous avons donc préféré ne pas prendre de risque, car nous avons entre-temps trouvé un accord avec le promoteur immobilier."

Cet accord porte sur une réduction du nombre de logements: de 210 à 184. Ainsi les immeubles ne compteront que deux étages maximum. "On a obtenu diverses charges d’urbanisme, dont un million d’euros pour la réalisation d’une voirie afin de limiter les nuisances du charroi pendant la construction et pour permettre aux futurs habitants de circuler. Il y a aussi des mesures contre les coulées de boue et inondations. L’arrivée du gaz."

Le bourgmestre craint qu’en cas de nouveau permis, ce ne serait plus 184 mais bien 210 logements qui verraient le jour. "Et là, on aurait tout perdu."

La lecture de Benoît Langendries (RC, opposition) est différente. Il affirme d’abord que la Commune avait, sous la précédente législature (ÉB, MR, Écolo), 70 jours pour donner son avis sur le projet et qu’elle ne l’a rendu qu’un an plus tard. "On a l’impression que personne n’imagine que la ville de Tubize va avoir gain de cause alors que vous avez dit avant les élections que vous alliez défendre les riverains dans ce dossier, a déclaré l’élu RC. Écolo a particulièrement manqué de courage, alors qu’un point à ce sujet figurait dans son programme électoral. La majorité a trahi les habitants de Oisquercq pour obtenir ce million d’euros qui servira à la voirie."

DéFI absent lors du vote, Lyseline Louvigny (MR) s’abstient

Les élus de la majorité ont voté l’abandon du recours. À l’exception de DéFI, qui n’était pas présent dans la salle au moment du vote (intentionnellement ou pas). Alors que Jean-Marc Zocastello et Jean-Armand Wautier (indépendants tous les deux) ont voté pour.

Lyseline Louvigny (MR) s’est abstenue, car c’est à la majorité de prendre ses responsabilités. Elle a manifesté son inquiétude, durant la séance, quant aux conséquences de l’augmentation de la population à cet endroit. Notamment le fait que l’école de Oisquercq est déjà complète. Un nouvel établissement scolaire devrait toutefois voir le jour, a répondu le bourgmestre. "Et le village n’est pas bien desservi par le TEC, a repris l’élue MR. Il faut de nouveaux arrêts pour que les gens puissent se déplacer. Concernant la voirie qui sera construite, il faudrait prévoir une largeur plus importante, pour permettre une piste cyclable que les familles pourront emprunter. Le projet n’est pas bon à la base, à cet endroit. Ce qui explique mon abstention."