Coupe du monde 2022 au Qatar : pas de festivités dans l’espace public à Tubize

Deux raisons expliquent ce choix, dit le bourgmestre Michel Januth par communiqué.

"La crise énergétique que nous traversons actuellement impacte notre quotidien. Elle nous questionne et nous amène à repenser notre façon de consommer."

Et au vu des efforts consentis par la Ville pour diminuer son empreinte carbone (panneaux solaires, éclairage public revu, etc.), "il serait impensable, en pleine crise énergétique, de mettre à disposition des salles ou encore d’installer des chapiteaux qui devront être chauffés afin d’assister à une Coupe du monde qui a lieu dans un pays où la construction de nouveaux stades, pour certains permanents mais d’autres seront temporaires, a généré une empreinte carbone importante. Sans compter les climatiseurs qui devront être utilisés tout au long du championnat et les multiples déplacements internationaux générés par cet événement."

Pas d’appel au boycott

La Ville déconseille aussi fortement de prendre sa voiture pour fêter une victoire, au vu du coût du carburant et de l’empreinte carbone que cela engendrerait.

En outre, Tubize tient à poser "un acte fort" sur le plan éthique et humain, en condamnant la tenue de cette compétition de foot dans un pays où les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers des stades furent "déplorables" et où "les droits fondamentaux, les droits des femmes ou encore ceux des LGBTQIA+ ne sont pas respectés".

La Ville n’appelle toutefois pas au boycott de l’événement, stipulant que les établissements Horeca peuvent diffuser les matchs. "Dans ces temps difficiles pour tous et toutes, s’il y a des lieux à remplir, il est préférable que ce soit ceux-là."

Et de conclure: "Ces mesures ne doivent en rien entacher le soutien de la population aux équipes nationales engagées dans la compétition et à nos Diables rouges en particulier."

On l’aura compris, la Ville joue à l’équilibriste, mais si sa prise de position peut amener à la réflexion sur l’impact écologique de ce genre de compétition - car il n’y a pas que la Coupe du monde - et sur le choix de la FIFA d’en confier l’organisation à un pays peu regardant aux droits humains - là aussi d’autres instances pour d’autres compétitions dans d’autres pays peuvent être en ligne de mire -, ce serait déjà ça de gagner.