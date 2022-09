Le BW vu du ciel: le Domaine W, champagne en Brabant wallon

Les vignes sont prêtes à être vendangées, dès ce dimanche. On y trouve du Pinot Noir, du Meunier et du Chardonnay. Avec ces différents cépages, les propriétaires du Domaine W, Dimitri et Sophie Vander Heyden, produisent leur Brut de Brabant, un vin effervescent produit selon la méthode traditionnelle champenoise et évalué 4 étoiles par le premier guide des vins belges, sorti en septembre 2021.