2 300 mètres de pavés y furent posés au XVIIIe

Au XVIIIe siècle, des millions de pavés ont été utilisés pour réaliser cette chaussée

Jadis, la chaussée d’Enghien fut appelée route Royale d’Enghien et route d’État. Elle s’étend sur pas moins de 2 300 mètres et son tracé démarre à la frontière linguistique (Région flamande et Région wallonne), à la limite de la commune néerlandophone de Lembeek. "Cette route d’État reçut son tracé quasi rectiligne entre Hal et Enghien au XVIIIe siècle, nous raconte Wilfred Burie.Son pavage fut entamé dès 1765. Des millions de pavés furent utilisés et les difficultés liées à leur transport ainsi qu’aux conditions de travail de l’époque engendrèrent de nombreux retards. C’est vers 1770 que le tronçon saintois de la N7 fut terminé. Cette route devint rapidement un axe de communication majeur entre la France et l’Allemagne. Les échanges commerciaux se développèrent au cours du temps."

Au moment de la fusion des communes, une partie de Saintes fut rattachée à Tubize, l’autre partie devenant dépendante de la commune voisine de Rebecq. "C’est à partir de cette époque que la construction de l’autoroute A8/E429 fut entamée. Parallèle à la chaussée d’Enghien, elle fut le vecteur de l’implantation d’une zone industrielle dont l’entrée principale se situe sur la chaussée. Malgré cet aspect de modernité, le petit village de Saintes a su garder toutes ses caractéristiques champêtres et rurales."

Situé au début de celle-ci, le moulin d’Hondzocht est sans doute la principale curiosité de la chaussée d’Enghien, à Saintes."Le puits Sainte-Renelde en termine le parcours saintois, marquant la grande influence qu’eut la sainte dans le village. L’église du bourg lui est, par ailleurs, dédiée et un pèlerinage annuel connu mondialement sous le nom de "Tour Sainte-Renelde" est organisé chaque année en juin. Notons encore que de grandes fermes patrimoniales sont en activité sur le territoire de l’ancienne commune et que l’on y découvre aussi quelques châteaux remarquables."

Nos illustrations: en haut, une carte postale de la chaussée d’Enghien en 1960, lorsque l’on se trouve à Saintes et que l’on se dirige vers Rebecq puis Enghien; en bas, la chaussée d’Enghien de nos jours.