Tubize: une projection en boucle aura lieu ce lundi… dans l’abri anti-aérien de la Grand-Place

"C’est déjà la deuxième année qu’on travaille sur la thématique “Le livre tout proche”, qui se concrétise généralement par un salon du livre, en collaboration avec la Province du Brabant wallon , explique Sylvia Pigarella, animatrice au centre culturel. Mais avec la crise sanitaire, il a été remplacé par des appels à projet et nous avons répondu à l’un de ceux-ci, en collaboration avec différents partenaires. Deux artistes locaux ont réalisé un court-métrage."

Les deux artistes en question? L’écrivaine Sophie Weverbergh (Rebecq), dont le roman Précipitations a récemment été publié par Verticales, subdivision de la célèbre maison d’édition française Gallimard. Elle s’est chargée des textes. Tandis que Philippe Crampagne, plasticien et spécialiste de l’image, s’est occupé de la réalisation. "Ce sera plus une expérience auditive et visuelle, avec un aspect sombre et poétique sur le temps qui passe" , ajoute l’animatrice.

Sauf qu’il ne s’agira pas d’une simple projection, vu le rendez-vous donné par le centre culturel dans l’abri anti-aérien. "Il fallait un lieu en adéquation avec le projet. On a pensé à l’abri, qui est rarement ouvert en plus. Ce sera un événement éphémère. À 0h30, quand on refermera les portes, c’est comme si rien n’aura existé."

Toutes les 15 minutes, le court-métrage sera proposé à une dizaine de spectateurs. Une inscription préalable est demandée auprès du centre culturel, mais l’événement est gratuit.

Claustrophobes, s’abstenir?

La projection est peut-être à déconseiller aux claustrophobes: "Même s’il y a une ouverture de chaque côté, l’abri fait une vingtaine de mètres de long sur seulement 1,5 mètre de large. Il était prévu pour les alertes à la bombe, durant la seconde guerre mondiale, avec des bancs, de l’électricité et des sanitaires. Maintenant, il est un peu à l’abandon. On va aménager une petite salle de projection, chaque séance durera 12 minutes. Les gens se trouveront en tout cas plongés dans une ambiance spéciale…"

D’autant plus que cet abri n’est que très rarement ouvert. "C’est vraiment exceptionnel, d’autant plus que ce n’est pas évident au niveau logistique. L’idée de cet événement, c’est de valoriser les artistes locaux et notre patrimoine méconnu."

Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook CCTubize ou par mail à info@tubize-culture.be.