Tubize: le passage à niveau de Clabecq va disparaître

"C’est un dossier qui remonte à une convention discutée dans le cadre de l’aménagement du quartier des Confluents, sur le site des anciennes Forges de Clabecq , a rappelé Michel Januth. Nous allons supprimer le passage à niveau de la rue de la Déportation et construire un pont pour passer au-dessus de la ligne de chemin de fer."

Autrement dit, les trains continueront à circuler, mais les automobilistes ne seront plus arrêtés lors de chaque passage. "C’est le nouveau boulevard en cours de réalisation. On supprime par la même occasion un point noir d’accès au centre de Tubize. Ce passage à niveau a toujours créé le matin et le soir des bouchons. Il fallait trouver une solution et on a profité de ce contexte, avec le réaménagement du site des forges pour réaliser ce pont et supprimer le passage à niveau." Un endroit jugé dangereux par Infrabel, gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, qui souhaite éliminer un maximum de passages à niveau. Une bonne nouvelle pour la circulation et pour la sécurité de tous.

«Les travaux devraient se clôturer pour le premier semestre 2024»

Il ne manquait plus que cette convention quadripartite pour finaliser le dossier. "Les permis ont déjà été octroyés, mais pour commencer les travaux, il fallait un accord et la convention avec Infrabel. C’est désormais chose faite. Les cahiers des charges ont déjà été validés. C’est en cours" , s’est réjoui Michel Januth.

Le bourgmestre a ajouté que "les travaux devraient se clôturer pour le premier semestre 2024. Tout un plan a été mis en place. Il n’y aura jamais de coupure complète de la circulation automobile, la voirie sera juste partagée par moments. Pendant deux fois deux semaines, une circulation en alternance sera régulée par des feux" .