Tubize: le temps de parole est désormais chronométré au conseil communal

Le document audio des échanges qui se sont déroulés dans la salle Georges Deryck de l’hôtel de ville est donc mis à la disposition de la population.

10 minutes, puis 3 minutes, puis 1 minute

Pour ne pas décourager les auditeurs et surtout pour que les débats ne se prolongent pas jusqu’au petit matin, le bourgmestre a également annoncé la mise en place d’une autre application encore. "Afin de calculer le temps de parole de chaque intervention. Un compte à rebours sera affiché à l’écran et il évoluera en temps réel. Vous avez 10 minutes au moment de votre intervention et le collège communal aura également 10 minutes pour vous répondre. Si vous souhaitez réagir à nouveau, vous bénéficierez de 3 minutes et puis une minute pour une troisième intervention. Ne peuvent prendre la parole que les personnes qui ont interpellé le collège et une personne sera désignée parmi les membres du collège pour répliquer. Ce sont les prescrits du règlement d’ordre intérieur. Sinon, les débats durent trop longtemps. C’est parfois intéressant, mais il faut respecter les règles."

«Trop de questions d’actualité»

Comme toute première, la nouvelle application a connu quelques ratés. Les points à l’ordre du jour ont été traités comme par le passé, avec des échanges spontanés, sans prendre en compte le temps de parole. Le compte à rebours a surtout tourné au moment des questions d’actualité… où les premières frustrations sont apparues.

"Donc maintenant, je voudrais réagir à ce qui s’est dit, mais je ne peux pas?" , s’est étonnée Annie Meynen, conseillère RC (opposition), alors que la question d’actualité avait été posée par Lyseline Louvigny (MR). Réponse négative du bourgmestre: "Le problème, c’est que nous recevons beaucoup de questions d’actualité. Trop, même. Elles sont parfois plus nombreuses que les points à l’ordre du jour. Parce que les conseillers demandent l’état d’avancement d’un dossier, alors qu’il n’y a aucun lien avec l’actualité, comme le prévoit le règlement. Nous ne faisons qu’appliquer les règles."

Aucune intervention n’a finalement été interrompue, mais cette seconde partie de la séance a en effet été écourtée, vu l’absence de véritables débats "libres". "Votre système est vraiment désagréable, ça me stresse de voir défiler les secondes" , a ajouté Annye Meynen, regrettant l’instauration de ce compte à rebours.