Tubize lance 84 actions en faveur du climat

Une bonne partie des initiatives se trouvait déjà dans le Plan Stratégique Transversal (PST), qui reprend toutes les mesures que la majorité compte appliquer durant la législature. L’échevine quelques-uns des 84 points qui devront faire baisser les émissions de gaz à effet de serre à Tubize. "Continuer à sensibiliser aux économies d’énergie dans les bâtiments scolaires, administratifs et chez les particuliers. Convaincre de l’importance des performances énergétiques, notamment des logements. L’installation de voitures partagées et de bornes électriques pour les véhicules. Amélioration des infrastructures cyclables afin de promouvoir les modes doux de déplacement. Promouvoir l’utilisation de panneaux photovoltaïques. Aménager le territoire de manière à atténuer les dérèglements climatiques."

D’ici deux ans, un plan de pilotage sera créé. Composé d’élus et de citoyens, il sera chargé de réaliser un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des actions avancées.

"Je suis un peu fâché sur les chiffres avancés, a réagi Jean-Marc Zocastello, conseiller RC (opposition), pourtant favorable au PAEDC. Le plan est ambitieux, il faut le faire. Aucun de doute sur ce point. Mais il y a un manque de bornes de recharge prévues, vu que les constructeurs devront tous passer à l’électrique pour 2030.

On parle aussi de la réouverture de la gare de Clabecq? On parle aussi d’un budget de 180000 euros pour avoir des véhicules communaux verts. Il manque un zéro? On n’achètera pas grand-chose avec ce montant. Je pense que les montants ne sont pas corrects et ont été élaborés avant la crise ukrainienne. Dans la projection, on parle de 28000 habitants à l’horizon 2030, alors qu’on sera aux alentours de 31 ou 32000."

Exiger du secteur privé d’investir dans des bornes de recharge

Sabine Desmedt a reconnu qu’une actualisation sera nécessaire. "La SNCB a déjà intégré un arrêt à Clabecq dans son plan 2023-2026, mais Infrabel demande un montant exorbitant, à charge de la commune."

Pour les bornes électriques, la majorité estime que c’est au secteur privé d’investir, sans que la Ville n’ait à mettre à disposition des parcelles publiques. "Comme c’est le cas avec les stations-services."

Le bourgmestre a ajouté qu’un budget de 2,4 millions d’euros était prévu sur huit ans, au niveau de la Ville. "Mais certains points seront financés par d’autres niveaux de pouvoir, car nous allons recevoir des subsides. Notamment pour améliorer les performances énergétiques des bâtiments. Ce qui n’entre évidemment pas dans notre budget."

Et pour le charroi communal, l’enveloppe est faible mais il n’existe pas encore de possibilité pour acquérir "un six roues motrices avec conteneur et grue" pour le moment, par exemple.

Le plan a tout de même été voté, d’autant plus qu’il devrait évoluer dans le temps.