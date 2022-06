Des manquements à la sécurité constatés dans l'école Cheval Bayard à Tubize

Ce lundi, ils ont fait part de leurs remarques suite à leur déplacement dans l’école Cheval Bayard de Clabecq, le 4 mai dernier. Et les résultats de leurs observations et analyses ne sont pas bons. Filippo Lavore a énuméré les problèmes rencontrés, comme l’absence d’affichage du plan d’évacuation, aucune mention du lieu de rassemblement des occupants en cas d’incendie, pas d’inventaire amiante sur place, pas de rapport du dernier exercice incendie disponible sur place, aucun secouriste n’est prévu dans l’établissement, pas de plan d’actions et de plan quinquennal, des soucis au niveau de certains jeux de la plaine, deux sacs de mélange de chlorure de calcium et de chlorure de sodium stockés dans une douche, un taux de CO2 dans le local dédié aux professeurs très élevés ou encore un accès au compteur électrique libre d’accès par les enfants. Au total, pas moins de seize remarques écrites envoyées aux membres du Collège communal, dont leurs groupes politiques font partie.

"Étant très inquiets par les différents manquements énumérés et surtout pour la sécurité de nos écoliers, pourriez-vous demander une visite de contrôle des pompiers, partager les deux derniers rapports de visite du Comité pour la prévention et la protection au travail, ainsi que l’organisme qui délivre l’agrément pour cette plaine de jeux et enfin communiquer vos plans d’actions et les dates de mises en place des mesures correctrices?"

Les deux élus ont également demandé si l’inventaire amiante reprenait les dalles de plafond dans la salle de gymnastique et si une analyse ne serait pas nécessaire, "vu que l’installation de chauffage fonctionne par soufflerie" , à cet endroit.

Le Collège a promis d’apporter toutes les réponses pour le 20 juin, comme le prévoit le règlement, et d’envoyer les éléments à tous les membres du conseil communal.