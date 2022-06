Tubize: Lyseline Louvigny dénonce les permanneces privées de Mourad Abdelali dans son bureau d'échevin

Pour l’élue de l’opposition, cette action ne s’inscrit pas dans une logique de bonne gouvernance.

" J’ai été dérangée par cette initiative. Il faut déterminer ce qui peut se faire dans les locaux communaux. Il existe des règlements d’ordre intérieur pour les Collèges, dans certaines communes. Il serait bien d’en créer un à Tubize pour avoir une politique saine. Même si je ne doute pas des intentions louables de Monsieur Abdelali, je lui conseille d’organiser ces permanences en dehors de ces heures et en dehors des bâtiments communaux. Ou alors de monter un projet au nom de la ville de Tubize."

L’échevin DéFI a précisé que cette aide était apportée le samedi, durant son temps libre, et qu’il s’agissait bien d’une initiative privée, "après avoir reçu de multiples demandes. Depuis que je suis mandataire politique, je me mets à disposition des citoyens et c’est la raison pour laquelle je tiens cette permanence, en demandant l’aide d’un expert fiscal."

Mourad Abdelali ne pensait pas mal faire. "Si le Collège estime que j’outrepassais les droits avec cette action citoyenne, alors je m’engage à l’organiser ailleurs que dans les bâtiments communaux. J’envisage d’ailleurs de proposer une troisième journée d’aide, vu les demandes. Depuis la fermeture des bureaux des contributions, les citoyens sont à la recherche de conseils."

Le bourgmestre Michel Januth a rappelé que les membres du Collège devaient respecter le règlement d’ordre intérieur du conseil communal et qu’un code de bonne conduite existant. "Avec les modalités qui régissent les relations entre l’administration et le Collège. "

Des réponses jugées insatisfaisantes aux yeux de la conseillère communale. "Mais je comprends que ça arrive aussi à un échevin lors de son premier mandat."

Mourad Abdelali a enfin promis de donner d’autres éléments pour motiver ses choix… en huis clos.