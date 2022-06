Des finances dans le vert à Tubize mais trois projets ont été reportés faute de moyens

La commission a remis un avis favorable et aucun commentaire n’a été formulé par les conseillers, majorité et opposition confondues, pour aboutir à un vote à l’unanimité. Avec toutefois une particularité, c’est le mali à l’extraordinaire de… 4,3 millions d’euros. "Il est dû à la non-réalisation en décembre de l’emprunt qui doit financer les projets à l’extraordinaire. Concrètement, il a été passé en décembre mais n’a été signé qu’en janvier. Du coup, il y a un déficit qui est intégré à la modification budgétaire 2022 et l’opération s’annulera" , ajoute le bourgmestre, en aparté. Aucune conséquence, donc.

Cette première modification budgétaire de l’année 2022 a justement été présentée ce lundi soir au conseil, avec en effet la présence de l’emprunt, et quelques chiffres actualisés, par rapport à ce qui avait été annoncé.

Avec l’indexation des salaires, les frais de personnel ont forcément augmenté (+89000 euros), "mais moins que prévu car certains engagements n’ont pas été réalisés immédiatement". Les frais de fonctionnement aussi ont augmenté, avec une hausse du coût des assurances, du budget participatif et des achats liés à la crise sanitaire, ainsi que les prix de l’énergie.

Certains projets ont dû être reportés: la rénovation de la toiture de l’hôtel de ville, l’achat de véhicules électriques ou les rénovations à l’école d’Oisquercq.

Au rayon des bonnes nouvelles: la charge de la dette a cependant diminué (-72000 €), le Fonds des Communes est en hausse (+298000 €), les points APE (177000 €) et les recettes liées aux centimes additionnels (+342000 €). Pour finalement aboutir à un petit boni de 9000 €.

"Je tiens à souligner qu’on a pris en compte l’augmentation du prix de l’énergie pour les bâtiments communaux, mais rien n’est prévu pour les associations paracommunales, a réagi Jean-Armand Wautier (RC, opposition). Leurs budgets ont été définis il y a plus d’un an, ce sera une catastrophe au niveau énergétique. J’espère que les chiffres seront actualisés lors de la deuxième modification budgétaire."