D1A à 14 et D1B à 18: le grand débat au sein de la Pro League

Mais le plan présenté par le CEO de la Pro League Lorin Parys a crispé plusieurs clubs, une bonne dizaine sur les vingt-quatre que comptent la D1A et la D1B. La conséquence est que le vote a été reporté, et l’AG du jour aura pour but de confronter les avis sur le changement proposé.

Les points de désaccord

Plusieurs points posent problème, à commencer par le risque, théorique, pour le septième de D1A, de basculer en D1B.

Dans la nouvelle mouture, le top 6, et non plus le top 4, dispute les Champions play-off, sans division des points au terme de la phase classique.

Les équipes classées de la 7e à la 14e place sont, elles, réparties en deux poules de quatre équipes – les points ne sont pas divisés non plus –. Les deux premiers de chaque poule disputent, sous forme de demi-finale et finale, la place pour rencontrer le quatrième des Champions play-off qui donne accès au dernier ticket européen.

Les deux derniers de ces poules disputent des barrages pour le maintien, via des demi-finales. Les deux perdants descendent en D1B, les deux vainqueurs rencontrent les barragistes de la D1B (les deux premiers montent en D1A) pour garder, ou obtenir, le droit de jouer en D1A.

Le coup de force

Tout le monde a compris que ce sont potentiellement quatre clubs de D1A, sur quatorze, qui pourraient faire la bascule. Un risque trop important pour une majorité de clubs “moyens”. Lorin Parys, qui avait prévenu que son plan était à prendre ou à laisser, a tenté le coup de force, mais il s’est rendu compte, au fil des heures, que soumettre le nouveau format au vote était voué à l’échec.

Les discussions, ce jeudi dans un hôtel de la région de Louvain, auront donc pour but de convaincre les sceptiques d’accepter le changement, alors que certains clubs vont plaider pour un maintien d’un championnat à 18, sans play-off. Du côté du G5, mais pas seulement, l’option d’un retour à 18 n’est pas envisageable. Ce sera à 16, ou rien.

Le football belge reste remarquable dans sa capacité à ne pas savoir se fixer un cap sportif, pour s’y tenir. Et les discussions promettent d’être animées.