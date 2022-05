La ministre fédérale des Télécommunications, Petra De Sutter, était en visite au collège Saint-François d’Assise de Tubize, mardi matin. Elle est venue remettre aux dix élèves de la classe de 5secondaire générale un ordinateur portable neuf, en application des mesures décidées par au niveau fédéral afin de réduire la fracture numérique au sein de la société.

"Durant la crise sanitaire, le gouvernement fédéral a pris une série de décisions pour soutenir la population et parmi ces mesures, il y avait la volonté de réduire la fracture numérique, a expliqué la ministre. C’est une de nos priorités: on sait que le télétravail et l’enseignement à distance ont augmenté les inégalités. Les chiffres de la Fondation Roi Baudouin montrent d’ailleurs que 10% des Belges n’ont pas internet et pour les ménages à faibles revenus, cette proportion monte à 30%. Cela ne va pas, on veut que tout le monde ait les mêmes chances. On a donc décidé de subventionner, à hauteur de 6millions d’euros, des projets à mener avec les opérateurs télécoms."

240smartphones et 900 ordinateurs portables

Ainsi, en collaboration avec VOO, deux projets ont été élaborés pour un montant total de 500000€. Le premier consiste à fournir 240smartphones à la Fondation Inclusion Digitale pour que ces appareils soient distribués à des adultes en situation d’isolement numérique et social. Le deuxième est l’octroi, à des étudiants de l’enseignement secondaire, de 900ordinateurs portables neufs.

Les ordinateurs distribués à Tubize mardi font partie de ce deuxième volet et le collège Saint-François d’Assise a été sélectionné sur base de critères objectifs par le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC). Il s’agit d’ailleurs su seul établissement scolaire qui a été retenu en Brabant wallon.

Si dix machines ont été remises symboliquement par la ministre aux élèves de 5esecondaire ce mardi, les 890 autres seront fournies dans d’autres établissements de Wallonie et de Bruxelles d’ici à la prochaine rentrée scolaire.

L’opérateur VOO, qui a reçu le subside du gouvernement fédéral pour mener à bien ce projet, s’est chargé de la logistique et également choisi les ordinateurs, en se basant sur les besoins réels des étudiants.

Ces PC sont attribués aux élèves de manière individuelle, pas aux écoles

"On a retenu un modèle performant, équipé d’un SSD, qui pourra servir pendant plusieurs années , confirme un responsable de VOO. On a aussi sélectionné un format qui entre facilement dans un cartable. Les élèves pourront notamment s’en servir l’an prochain pour réaliser leur travail de fin d’études, et encore après lorsqu’ils seront dans l’enseignement supérieur. Nous avons tout de suite répondu présent pour cette opération de solidarité: nous estimons que cela fait partie des devoirs et des valeurs d’une société comme la nôtre de participer à ce type d’initiative."

Le principe est d’attribuer ces ordinateurs non pas à l’établissement scolaire, mais aux élèves de manière individuelle dès lors que l’école est identifiée comme éligible par le SeGEC ou Wallonie-Bruxelles Enseignement.