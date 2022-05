Tubize: 10 ans de prison pour des coups de couteau portés à son ex-compagne

Disant ne pas comprendre qu’elle ne lui a pas "fait la bise" , il est parti à sa suite, sans achever sa consommation. Lorsqu’il l’a rattrapée, elle parlait au téléphone et il n’a pas eu l’occasion d’avoir un échange avec elle. Par contre, la fille de la dame, qui était présente, a entendu qu’il proférait des menaces de mort. Ce n’était pas les premières… Plus tard dans la soirée, après être rentré chez lui, Olivier G. est ressorti à pied dans les rues de Tubize. Il avait pris un couteau, et s’est rendu dans le quartier où habite son ex-compagne, à l’heure où il savait qu’elle serait dehors pour promener ses chiens avant la nuit.

La trachée et la carotide touchées

Il l’a effectivement croisée et l’a insultée. Puis il l’a frappée avec son arme: la lame a pénétré dans le cou en touchant la trachée et la carotide. Un autre coup a été porté au visage, à hauteur du nez, à quelques millimètres d’un œil.

La victime a perdu beaucoup de sang et elle ne doit sa survie qu’aux bons réflexes du riverain qui l’a découverte, et à l’arrivée des secours. Les séquelles physiques – cicatrice, impossibilité de s’alimenter normalement… – et psychologiques sont encore très importantes aujourd’hui.

L’agresseur, lui, est reparti chez lui après avoir donné ces coups de couteau, se gardant d’appeler une ambulance. Lorsqu’il a été entendu par la police et encore devant le tribunal correctionnel il y a quinze jours, il a affirmé n’avoir sorti le couteau que pour faire peur. Et que la victime avait malencontreusement trébuché, s’empalant en quelque sorte sur la lame.

Incompatible avec les lésions constatées, avait indiqué le légiste. Thèse non crédible, a tranché la justice ce jeudi, estimant que les faits constituent bien une tentative d’assassinat.

Vu l’extrême gravité du comportement du prévenu, son manque de remise en question et la nécessité de protéger la société contre de tels agissements, Olivier G. écope de dix ans d’emprisonnement ferme.