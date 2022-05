Travailler 4 jours sur 5  à Tubize: l’administration communale va analyser l’impact du projet

Lors du conseil communal de la semaine passée, Jean-Marc Zocastello (RC) a proposé à la majorité d’adhérer à l’expérience pilote de la Région qui propose aux employés de 60 ans et plus, de catégories D et E, exerçant un métier pénible, de diminuer leur temps de travail (4/5), sans perte de salaire. La Région prendrait en charge le coût de l’opération pendant trois ans, et un élève du CEFA ou de l’IFAPME pourrait réaliser son stage à la Ville, pour compléter l’équipe, le jour où l’employé serait en congé.