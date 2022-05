Padel et tennis au stade Leburton à Tubize: le permis doit être modifié

"Ce chantier, on ne va pas l’arrêter , a répliqué l’échevin Walter Baseggio (ÉB). Lors de ce conseil d’administration, tout a été clair, tout le monde a joué cartes sur table. On a eu une réunion avec le constructeur et l’architecte, on a demandé qu’ils restent dans les budgets. On sait que le prix des matériaux a augmenté. Mais ça fait 25 ans que les gens attendent ces terrains, pas question de suspendre les travaux en cours."

Annie Meynen (RC) a toutefois souligné les problèmes rencontrés actuellement: "Dans un PV du bureau exécutif, il est mis que le toit devra être ajusté, de 1,20 mètre vers le haut. Une révision du permis est donc à prévoir et l’architecte doit s’en charger. Ce qui représente un surcoût. Il faudra ensuite voir si le permis sera bien délivré. Car les riverains derrière ne sont pas très heureux de cette construction, qui est peu esthétique. Si le permis n’est pas conforme, c’est clair qu’il y aura des suites."

Benoît Langendries (RC) a résumé la situation: "Vous avez deux options: soit suspendre les travaux et demander un nouveau permis, soit rehausser le toit et prendre le risque de demander le permis par après. Vous choisissez la deuxième solution et sachez que nous n’y sommes pas favorables".

Durant la suite des débats, il est apparu que personne ne pouvait dire d’où venait l’erreur. Le plan de l’architecte? La réalisation par l’entrepreneur?

"On a en tout cas reçu des subsides de la Fédération de tennis et d’Infrasports, avec l’assurance que si les terrains étaient conçus comme les plans le prévoient, ils seraient validés , a ajouté Michel Januth, le bourgmestre (ÉB) On a un engagement dans ce dossier."