Tubize: l’éolienne de Luminus refusée, mais pas abandonnée

Une information que confirme le fournisseur d’énergie: "Nous avons effectivement reçu une décision de refus du permis unique en première instance pour ce projet d’une éolienne, classe2 , indique-t-on chez Luminus. La décision de refus est notamment motivée par le fait qu’il y avait trop peu d’éoliennes (alors que la volonté de la Région wallonne est de les regrouper) et que le projet mettrait à mal un éventuel projet futur plus important dans la zone, avec un risque de covisibilité. Ceci serait toutefois compliqué car l’éolienne en projet occupe la seule parcelle du zoning qui respecte les distances à l’habitat prévues par le cadre de référence. Et comme vous le savez, Luminus met un point d’honneur à respecter la législation, ainsi que les riverains et l’environnement."

La Commune voisine de Rebecq a affiché cette décision et signale qu’un recours est toujours possible. Ce que Luminus compte bien faire: "Nous introduirons un recours contre la décision avant le 5 mai. Luminus veut construire un avenir énergétique neutre en CO2et pour ce faire, toute éolienne est un pas dans la bonne direction."

De son côté, Michel Januth, le bourgmestre de Tubize, n’a pas pris position: "Ce n’est pas une décision de la ville de Tubize, car le permis a été introduit à la Région wallonne. Nous n’avons pas pris de position dans ce dossier. En l’état, je ne suis pas opposé à l’implantation d’éoliennes. Je n’ai pas de problème à en implanter le long des axes routiers, par exemple, où l’impact sur le paysage est moindre. Il faut trouver des alternatives pour produire de l’électricité…"