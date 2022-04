Tubize: «À quand la diffusion du conseil en ligne?»

Le conseil communal de Tubize se réunissait à nouveau en présentiel, ce mardi. Quelques citoyens étaient présents dans la salle, mais on était très loin de l’audience des séances en ligne. Benoît Langendries (RC, opposition) en a profité pour interpeller le collège communal sur la diffusion des débats en ligne, alors que ce projet figurait il y a trois ans au plan stratégique transversal qui reprenait tous les dossiers que la majorité souhaitait mener à bien durant la mandature: "Je pense qu’il faut trouver une solution, ce serait un échec si, en six ans, on ne trouve pas le moyen de diffuser les conseils communaux. Rappelez-vous que pendant la crise sanitaire, les gens étaient satisfaits de pouvoir suivre les séances, avec plus de 600 vues enregistrées".