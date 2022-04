Piscines: RC veut une taxation «plus correcte»

Le problème, selon eux, c’est que deux tarifs sont prévus pour les années allant de 2020 à 2025. Les propriétaires d’une piscine d’une surface comprise entre 10 et 100 mètres carrés paient 315€, alors que le montant grimpe à 625€ au-delà de 100 mètres carrés. "Déjà, nous sommes contre cette taxe , avance Benoît Langendries. Mais si nous y sommes obligés par le CRAC (Centre régional d’aide aux Communes), il faudrait un système plus équitable. À ce jour, on ne fait pas de distinction entre les piscines enterrées et les piscines démontables. Donc, si un Tubizien achète une piscine gonflable de plus de 10 mètres carrés à 100€, il est imposé à hauteur de 315€. Ce n’est pas correct. D’autant plus qu’il n’y a plus de piscine publique à Tubize et qu’avec la crise sanitaire, il y a eu énormément de restrictions au niveau des activités."

Dans son argumentation, la majorité justifie cette taxe par le fait qu’ "il faut décourager l’utilisation d’importantes quantités d’eau pour alimenter les piscines privées" et que "la vidange de ces piscines, avec les produits ajoutés dans l’eau, perturbe le bon fonctionnement des stations d’épuration" .

Pour le groupe RC, le critère à retenir ne devrait pas être les mètres carrés mais bien les mètres cubes, afin de prendre en compte la quantité d’eau. "Par le passé, les piscines de moins de 15 mètres carrés n’étaient pas imposées. Et on faisait une distinction entre les piscines enterrées et celles qui ne l’étaient pas. Le CRAC avait signalé qu’il ne comprenait pas cette distinction […] Pour faire simple, on a supprimé cette distinction et on n’a pris en compte que le seul critère de la surface. Mais taxer de la même façon les propriétaires d’une piscine enterrée et durable et les parents qui font plaisir à leurs enfants avec une petite pataugeoire, ce n’est pas normal."

Dans les faits, les bassins gonflables et temporaires ne sont normalement pas pris en compte au moment de l’enrôlement, mais le texte n’est pas clair. Du côté de la majorité, on s’est dit ouvert au dialogue pour améliorer le texte et ajuster la formule, en soulignant bien l’obligation imposée par le CRAC de taxer les propriétaires.