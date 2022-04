Tubize: une société montoise a racheté le site de l’ancien Champion

Jean-Marc Zocastello (RC) s’est d’abord inquiété de la sécurité au niveau du parking Brenta: "Le parking en question jouxte l’ancienne enseigne du groupe Mestdagh. Cet espace est à l’abandon depuis plusieurs années et le mur qui sépare le site du parking Brenta s’est écroulé à plusieurs endroits. Des barrières Nadar ont été installées, mais le mur n’est pas sécurisé. Que compte faire la Ville pour sécuriser l’endroit? Et pouvez-vous nous dire ce qu’il en est de l’avenir de l’ancienne enseigne Mestdagh, qui constitue un véritable chancre en plein milieu de notre ville?"

Dans sa réponse, Michel Januth a donné des nouvelles… plus ou moins bonnes: "Cela fait plusieurs années que nous cherchons une solution pour ce chancre. Nous avons analysé plusieurs projets présentés par le propriétaire, le groupe Mestdagh. Malheureusement, aucun de ces projets n’a été retenu. Nous avons été interpellés par des riverains et la police pour menace à la sécurité publique concernant ce mur qui se dégrade et l’accessibilité du site. Nous avons pris contact avec le propriétaire, qui nous a informé que le site avait été vendu" .

Des recherches ont été faites par les autorités pour trouver le nouveau propriétaire, dont le bourgmestre n’a pas voulu dévoiler le nom, se contentant de dire qu’il s’agit d’une société basée à Mons: "Nous avons pris contact avec cette société le 18 mars et avons transmis l’arrêté de police qui exige que des mesures d’urgence soient prises. Depuis lors, malheureusement, pas de réaction…"

La suite de la procédure? Un nouvel arrêté sera pris pour forcer le propriétaire à réaliser les travaux. S’il ne répond à nouveau pas, la Ville se chargera de la sécurisation et enverra la facture à la société montoise.

"Nous sommes régulièrement contactés pour l’aménagement de ce site. Pour en faire des logements, du commerce et même une église. Pourquoi pas? Mais nous avons été confrontés à un refus systématique à l’époque. Après, il faut aussi que l’aménagement du site se fasse en adéquation avec les projets du site Brenta."

À noter enfin qu’un subside wallon était prévu pour la dépollution du site Brenta, mais qu’il tarde à être activé.