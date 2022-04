Aucune évaluation des grades légaux: «Légal?»

Cette procédure doit être effectuée tous les trois ans, alors que le premier entretien doit avoir lieu au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur de la réforme en septembre 2015. Les deux élus ont demandé à l’administration ce qu’il en était à Tubize. On leur a répondu: "Je vous informe qu’aucune évaluation des grades légaux n’a été réalisée à ce jour".

Mardi, Filippo Lavore a donc demandé au bourgmestre pourquoi aucune évaluation n’avait été effectuée depuis 2015, si la Ville ne respecte pas le cadre légal et s’il n’aurait pas été opportun de réaliser ces entretiens "à la suite de certains dossiers récents" , faisant allusion à "l’affaire Picalausa" et à la plainte de l’ancien indicateur-expert suite au rôle joué par le directeur général. Filippo Lavore a enfin demandé qu’une planification soit annoncée au prochain conseil communal.

"Les procédures ont constamment évolué , a répondu Michel Januth, le bourgmestre (ÉB). En 2019, j’ai annoncé une planification qui est tombée à l’eau à cause du changement de procédure." Il a ensuite évoqué une question parlementaire posée par le député wallon Rodrigue Demeuse (Écolo) au ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon. Le député Vert s’interrogeait sur le fait que seuls trois rapports de planification avaient été transmis en Région wallonne. Réponse du ministre, le 19 janvier dernier: "La crise sanitaire que nous connaissons presque sans relâche depuis près de deux ans et qui a imposé aux Communes un surcroît de travail et de mobilisation tous azimuts a relégué l’exigence d’une planification et d’une évaluation au rang des tâches non prioritaires" .

Bref, Tubize ne représente pas un cas isolé. "Je peux vous dire qu’une procédure est en cours , a ajouté Michel Januth. Le collège se fera d’ailleurs accompagner par un bureau d’avocats pour mettre en place toutes ces démarches. J’espère qu’on pourra vous annoncer le calendrier pour l’évaluation lors du prochain conseil communal."

Ce qui a toutefois fait réagir le président du CPAS, Frédéric Jadin (ÉB): "N’importe quel employé est évalué alors que ceux qui dirigent toute l’administration ne le sont pas. Il y a eu la crise sanitaire, mais la directrice générale du CPAS a été évaluée. Je regrette également qu’on ait besoin d’un bureau d’avocats pour planifier cette évaluation" .