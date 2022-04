Tubize: un «oui, mais...» pour un sentier cyclo-pédestre jusqu’aux étangs de Cœurcq

"Le dossier est passé à la commission consultative communale de l’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) qui a rendu un avis négatif , a commenté Benoît Langendries (RC, opposition). Il me semble que le Gracq a également formulé des remarques. Ce sont deux références reconnues. On sait que ces gens travaillent leurs dossiers et effectuent des recherches. On aurait plutôt tendance à leur faire confiance et à s’exprimer contre le projet en l’état."

Par rapport à la présentation initiale, plusieurs modifications seront probablement proposées par le collège communal. Ainsi l’éclairage intelligent, dont le coût est estimé à 100000€, devrait passer à la trappe car trop onéreux par rapport au nombre de passages nocturnes. Si le conseil communal a finalement voté ce point favorablement, c’est qu’il ne s’agissait, mardi, que du projet d’ouverture de voirie et non du dossier dans sa totalité. "On tiendra compte des remarques , a indiqué Michel Januth, le bourgmestre. C’est clair que notre volonté est de collaborer avec la CCATM et le Gracq, comme nous l’avons fait par le passé. Là, on se prononce en faveur de la liaison cyclo-pédestre et ensuite on verra comment on la réalise concrètement."

L’échevin de la Mobilité, Pierre Anthoine, a tenu à apporter quelques précisions: "Au Gracq, il y a deux tendances: ceux qui préconisent le parcours le plus court et ceux dont la priorité est la sécurité. Un élément important, c’est que cette liaison n’est pas vraiment destinée aux usagers quotidiens, mais il s’agit plutôt d’un sentier pour des balades. Pour l’éclairage, on bénéficiait d’un subside dans le cadre du plan Pollec. Mais ce ne serait pas opportun de l’utiliser ici, vu le peu d’utilité. On placera cet éclairage intelligent ailleurs".

Encore un peu de patience donc avant de voir le projet aboutir. "C’est un beau projet au niveau touristique. C’est chouette de développer des sentiers cyclo-pédestres sans véhicule. Je pense que les familles seront ravies" , a commenté Lyseline Louvigny (MR).