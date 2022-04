La Ville de Tubize vend ses locaux du Passage Champagne

Le bâtiment, qui date des années 70, a mal vieilli, ce qui pousse les autorités à s’en séparer. D’autant plus qu’un rapport d’évaluation des conditions de travail relève les problèmes de renouvellement d’air dans les espaces de bureau, avec certaines pièces dépourvues de fenêtre, et les nuisances sonores dues aux autres cellules commerciales.

"Mais que deviendront ces locaux? Si c’est pour laisser un chancre au milieu de l’espace commercial, ça risque de poser problème" , a commenté Jean-Marc Zocastello (RC, opposition).

Plusieurs candidats potentiels ont déjà montré de l’intérêt pour cet espace, sans connaître le prix demandé par la Ville. "Nous sommes là dans un périmètre commercial, on souhaite que des activités commerciales y soient développées , a ajouté Michel Januth. On a déjà rassuré les commerçants qui y sont installés, tout ça s’inscrit dans un projet global de redynamisation de la galerie. Avec l’administration, les horaires n’étaient pas toujours compatibles et c’était compliqué au niveau du contrôle social. On a déjà eu des discussions intéressantes, mais il faudra évidemment voir qui déposera une offre."

Pas question donc de tout raser, la grande surface restera d’ailleurs dans le bâtiment.

Où reloger la bibliothèque et l’antenne de police?

L’opposition a également interrogé le bourgmestre sur la relocalisation de la bibliothèque et de l’antenne de police, actuellement installées dans la galerie. Réponse du bourgmestre: "Pour la bibliothèque, on est à la recherche d’un espace. On a un projet de construction d’un nouveau bâtiment, mais ça prendra du temps. En attendant, on est sur deux possibilités d’achat ou de location" . Pour la police, Michel Januth souhaite qu’une antenne soit installée à proximité de l’hôtel de ville. "Il y a aussi la possibilité d’une police mobile. Il s’agit d’un véhicule équipé en bureau pour avoir des permanences sur les places des différents villages. C’est à l’étude au niveau du collège de la zone de police, afin de connaître les coûts des investissements. Il faut faire le calcul entre les dépenses à prévoir, par rapport à la location d’un bâtiment. J’estime toutefois qu’une présence policière sur la place, ici, me semble nécessaire."

Annie Meynen (RC) craint cependant qu’aucune offre ne soit formulée et que l’endroit ne se transforme en "Belgica bis" : "Quand on voit le prix de vente et les travaux également à réaliser, ainsi que l’attrait de cette zone, il faudra que l’acquéreur ait les reins assez solides. Je crains que ces locaux ne restent vides un certain temps". Le plan B, ce serait d’entamer des discussions avec la grande surface.