Tubize : iPhone volé, mis en vente chez Cash Converters

La police activa les caméras de surveillance qui n’ont pas enregistré cette agression. Elle se rendit chez Cash Converters où elle apprit que cet iPhone avait été proposé à la vente le 18 janvier mais aussi le 27 février.

Le parquet se montra dubitatif quant à l’agression et au contenu du sac. "C’est vraiment un hasard si le voleur connaissait ce contenu…" .

Tous deux étaient ainsi poursuivis pour fausses déclarations à la police. Cent heures de travail furent requises contre Mélanie H. et un an de prison avec sursis probatoire contre Gary S. dont le casier judiciaire fait état de diverses condamnations pour abus de confiance, fraude informatique, vol et stups.

Le tribunal les a condamnés tous les deux à une peine de travail: 80heures pour elle, 150 heures pour lui. Le jugement souligne le fait étrange qu’aucun appel n’avait été lancé le soir des faits: "Étonnant pour une agression avec violences. Ils ont menti" , conclut-il.