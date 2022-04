Arbitre: Meys.

Cartes jaunes: Coquelle, Michel, Migliore.

Buts: Migliore (0-1, 57e), Van Hyfte (1-1, 64e).

MEUX: Paulus, Boreux, Van Hyfte, Sleeuwaert, Palate, Smal, Mathieu, Kinif, Rouffignon, Bajraktari (62e, Marion) Coquelle.

TUBIZE: De Bie, Afallah, Michel (70eDebole), Lktoubi (87eVan Onsem), Migliore, Taroli, Garlito (80eMukendi), Aarab, Javorina, Deliboyraz, El Omari.

Tubize avait le mordant, samedi soir. Logique, les Sang et Or ont besoin de points pour accrocher le tour final. C’est ce qui a sans aucun doute fait la différence en première période avec Meux. Les Verts manquaient de hargne dans les duels et de précision dans les combinaisons. Les visiteurs ont tout de suite pris les commandes du jeu. La preuve avec cette frappe de El Omari (3e) qui obligeait déjà Paulus à claquer le cuir au-dessus de sa barre. Le ballon était monopolisé par Tubize mais ce n’est pas pour autant que les hommes de Mohamed Bouhmidi trouvaient la solution pour déstabiliser les Verts. Le jeu se cantonnait en milieu de terrain. Les seules occasions provenaient de phases arrêtées: deux fusées sur coup franc de El Omari. La première léchait la barre, la seconde obligeait Paulus à capter en deux temps. Pour le reste, rien, si ce n’est une tête de Boreux à côté et une autre de Van Hyfte qui tombait directement dans les bras de De Bie.

Une occasion, un but

Tubize était dans le tempo mais devait trouver d’autres idées pour percer cette défense. Finalement, la délivrance tombait sur corner: le centre dévié arrivait à l’entrée du rectangle dans les pieds de Migliore. Sa frappe, instinctive, atterrissait dans le filet opposé de Paulus qui n’a pas bougé.

Bousculés pendant près d’une heure, les Verts prenaient un coup sur la tête. On pouvait même penser qu’ils laisseraient filer le match. Mais les hommes de Laurent Gomez, menés comme au match aller, ont réagi dans la foulée. Ils ont mis le pied sur le ballon et le rouleau compresseur s’est enfin mis en route. Sur un corner de Smal, Van Hyfte, qui s’était enfin libéré du marquage, plantait une tête dans le petit filet droit du gardien. C’est encore sur phase arrêtée, et sur leur seule occasion franche du match (!), que les Verts relevaient la tête.

Mieux physiquement, ils prenaient même le match à leur compte. Les assauts se multipliaient en direction de la cage de De Bie. Mais aucune tentative des Verts n’a réussi à déstabiliser la défense, en bloc, des Sang et Or. Un partage logique qui permet à Meux de préserver sa deuxième place.