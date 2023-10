Battu de 12 points (60-72) par Boom lors du premier match de préparation, Braine avait à cœur de se racheter ce samedi en championnat. Et c’est chose faite. "Je suis très satisfait de la victoire, notait le coach Dusart à l’issue du duel. Mais l’écart ne reflète pas la difficulté avec laquelle on a eu à jouer face à cette équipe atypique et très mobile."

Menées 5-0 d’entrée de jeu, les Brainoises ont dû batailler pour rester ensuite aux commandes de la partie. "On a commis les mêmes erreurs en première période que lors du match de préparation, pestait le coach. Mon équipe doit apprendre de ses erreurs."

Peu à son affaire mercredi face à Londres en EuroCup, l’Américaine Victaria Saxton a cette fois livré une prestation 3 étoiles qui lui vaut une évaluation de 32. "J’ai parlé avec elle après le match de Londres et ici je voulais la relancer et c’est réussi."

Les Brainoises s’envoleront ce mardi pour le Portugal dans le cadre de la troisième rencontre d’EuroCup. "Je suis très content d’avoir joué Boom avant d’affronter Barreiro parce qu’on a eu de l’opposition", conclut le coach.

Q uarts temps: 18-21, 18-26, 18-24, 13-24.

BOOM (19/34 à 2 pts, 6/28 à 3 pts, 11/14 LF, 26 rbds, 15 ass., 15 ftes): VAN BUGGENHOUT 14 (1x3), BAH 20 (2x3), VAN HOOF 8, NAUWELAERS 3, MOORE 10 (2x3), Verburgt 3 (1x3), Daelemans 0, Vindevogel 5, Govaerts 0, Knaepen 4.

BR AINE(27/52 à 2 pts, 8/22 à 3 pts, 17/24 LF, 55 rbds, 15 ass., 17ftes): CLAESSENS 8, LINDSTROM 10, VUCETIC 7 (1x3), SAXTON 28 (1x3), JORIS 7 (1x3), Leblon 7 (1x3), Dossou 11 (3x3), Vervaet 11 (1x3), Febrissy 2, Vuckovic 4.