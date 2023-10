Le Rebond et son coach Mulaba se méfiaient à juste titre de ce match face aux promues de Liège Atlas Athénée Jupille. Dur en défense et adroit en attaque (à l’image de Laloux, auteur de 9 points en dix minutes), Ottignies n’a pas loupé son entame de match. "On démarre bien car on défend bien", résume Olivier Mulaba qui voit son équipe prendre les commandes à 23-11 (10e) et accentuer son avance en vue du repos: 36-20.

"Liège a alors changé sa défense", observe le coach du Rebond. Une modification défensive qui n’a pas d’effet au marquoir aux trois quarts de la rencontre: 53-34 (30e). "Le match a changé les dix dernières minutes. Liège a signé de meilleures actions offensives. On a pris une faute anti-sportive et on a fait une faute sur un trois points visiteur, donc l’adversaire s’est retrouvé aux lancers et s’est bien rapproché au score. Liège s’est battu jusqu’au bout et ce fut un beau match de basket dans l’ensemble", conclut Olivier Mulaba.

Le prochain match du Rebond aura lieu le dimanche 5 novembre aux Coquerées. Ce sera l’alléchant huitièmes de finale de la Coupe AWBB face au RBC Ciney. Une finale avant la lettre.

Qu arts temps: 23-11, 13-9, 17-14, 7-21.

REBOND OTTIGNIES (5x3, 5/10 LF, 18 ftes) Laviolette 9 (2x3), BAILLET 6, Snackaert, DOCHEZ, Laloux 17 (1x3), VERMYLEN 12 (2x3), HAESENDONCK 7, Pirlot 5, FONTEYN 4.