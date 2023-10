Il y a eu match pendant 12 minutes avant que les Castors ne déroulent face à la lanterne rouge. Il baignait toutefois une atmosphère étrange au stade Gaston Reiff. "C’est vrai que c’était un peu spécial. Cela a traversé l’esprit de tout le monde un moment pendant la rencontre que c’était le dernier match de Laurent. Pour le coach, ce n’était pas une situation évidente. Tout le monde accepte son choix mais il y a de la déception des deux côtés", explique Fannie Vandesteene.

Entre l’annonce du départ de Laurent François et le match, 48 heures à peine se sont écoulées. "Mais nous étions prêtes et toutes d’accord pour que la situation n’interfère pas sur notre rendement. Je n’ai jamais vécu une telle situation mais je dirais que des blessées et des absences font partie des aléas du sport. Il faut se servir de ce départ comme d’un levier pour la suite. On a deux semaines de battement, le comité essaye de trouver la meilleure solution pour nous sans se précipiter."

Dans la foulée du départ du coach François vers le CEP Ladies (TDW1), l’équipe a encore enregistré deux mauvaises nouvelles: l’arrêt de l’espoir franco-malgache Rasofoloson (qui est retournée en France) et la blessure de Taïna Hermans, retombée sur son coude droit lors du troisième quart face à Natoye et qui devrait être absente pour un minimum de trois semaines. Le prochain match des Castors est fixé au 11 novembre, ce sera face à Loyers.

Quarts temps: 13-14, 26-7, 21-9, 7-8.

CASTORS BRAINE (4x3, 9/19 LF, 18 ftes) Devos 8, De Keyzer C. 10 (2x3), VANDESTEENE 11 (1x3), HERMANS 4, Meunier 4, ROBERT 8, MARTEAU 11, TILMANT 2, Dedoyart 9 (1x3).