TDM2 B : Nivelles n’a laissé que des miettes à Boom

Le match va complètement basculer à la reprise. Les Nivellois sont en feu. Tout leur réussit. Les Anversois buttent sur le bloc défensif de Nivelles. En tout et pour tout, les Aclots ne laisseront qu’un tir primé, un lancer et un panier de plein champ, soit six petits points, aux fantomatiques Anversois. Si bien qu’à la demi-heure, Nivelles a gagné le match (60-32). "En première période, nous avons bien joué mais nous avons fait beaucoup de rotations mais chaque rotation rapportait des points à notre adversaire, sans parler de quelques stupides fautes qui lui ont permis de s’accrocher au score, relève Theodoros Alexandridis, le coach de Nivelles. Dans le troisième quart temps, nous avons arrêté de leur faire des cadeaux et tous mes joueurs ont joué une meilleure défense. Ce qui nous a permis de voler des ballons et de marquer des paniers faciles. Dans l’ensemble, c’est la deuxième fois consécutive que nous jouons avec un très grand esprit d’équipe. Pendant tout le match, mes joueurs sur le banc n’ont pas arrêté de soutenir leurs coéquipiers sur le terrain. Cet esprit d’équipe, en plus de la discipline, sont très importants à mes yeux. J’insiste toujours auprès de mes joueurs pour qu’il en soit ainsi."

Si le dernier quart ne fut plus qu’une formalité, avec ce succès, le quatrième en cinq matches, les Nivellois s’accrochent au wagon de tête de la série.

"Mes gars se donnent à 100% en défense et c’est ce que j’adore !"

Le mentor grec de Nivelles en est le premier satisfait. "D’une manière générale, semaine après semaine, je vois que les joueurs comprennent de mieux en mieux leur rôle et qu’il est important pour l’équipe. Je suis très fier de mes joueurs, parce qu’ils ont les qualités pour jouer à ce niveau mais aussi parce qu’ils se donnent à 100% en défense et c’est ce que j’adore ! Mon objectif est de jouer match par match, mais je suis perfectionniste et je ne peux pas oublier la défaite à domicile contre Oostkamp. Mais oui, nous avons des objectifs élevés et nous devons continuer de la même manière car le championnat est loin d’être fini."

Les Nivellois abordent une quinzaine plus tranquille, sans match officiel, mais leur coach ne veut pas de relâchement dans son équipe. "On aura quelques jours de repos, avec une préparation supplémentaire et différente de ce que nous avons eu jusqu’ici. Mais tout ce que nous aurons en tête, c’est le prochain match contre Liège… Nous pourrons nous détendre en mai quand le championnat sera fini, pas avant", conclut le mentor nivellois.