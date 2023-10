Avec l’avantage de jouer à domicile (pour la seconde fois seulement en sept matches), Nivelles est parvenu à inverser la tendance de ces dernières semaines pour remporter son second succès de la saison.

Il a cependant joué avec le feu. Mené 56-59, il a arraché la prolongation in extremis sur un triple de Cockmartin. Ensuite, les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager dans le premier extra time. Il a fallu attendre le second pour que les Aclots prennent le dessus, notamment via Hennuy.

"On a complètement éteint Haneffe en fin de prolongation, remarque Michaël Renard. Nous avons usé physiquement notre adversaire, à l’image de son meneur, qui a joué 50 minutes. Je suis fier de mes joueurs. Si le premier quart a manqué d’intensité, ce fut nettement mieux par la suite. L’équipe a très bien travaillé collectivement, tant sur le plan défensif qu’offensif."

Ce succès fait le plus grand bien aux Nivellois. Ils peuvent désormais se pencher sereinement sur leur huitième de finale de Coupe AWBB, qui se jouera à Beez (P1 Namur), le samedi 4 novembre.

Quarts temps: 13-20, 19-10, 12-18, 13-9, 18-7

NIVELLES: Cockmartin 18 (3x3), Van Rysseghem 8 (2x3), Hennuy 15 (4x3), Roland 4, Kasabi 0, Guillaume 0, Tursugian 3, Kennoun 4, Kaminski 17 (1x3), Ndozi-Miala 7.