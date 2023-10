Ottignies n’a pas abordé la rencontre de la meilleure façon, ce que déplore la coach Dochez: "J’ai l’impression qu’on s’est dit que ça allait être facile là-bas et qu’on est arrivé avec beaucoup trop d’assurance. Mais à Courcelles, dans une petite salle et avec un match qui se déroulait sur le terrain d’à-côté, on a juste réussi à louper notre démarrage."

Bousculées lors des dix premières minutes et menées de 10 points (19-9), les Ottintoises ont couru derrière le score pendant toute la rencontre. "Ce qui me fait râler, c’est que l’adversaire en face n’était pas supérieur. Pour moi, c’est juste une question de volonté. On n’a pas montré qu’on est venu pour gagner, on a juste montré qu’on était là pour disputer un match de basket."

Ce n’est pas encore le temps des remises en question ou des analyses de risque car l’équipe occupe le ventre mou du classement mais la défaite fait mal au Rebond: "Oui, d’autant plus qu’on ne joue pas la semaine prochaine. J’aurais bien abordé ce break avec un succès de plus dans l’escarcelle. On a bien démarré ce championnat avec trois victoires de rang mais on vient d’enchaîner quatre défaites de suite. Sur celles-ci, deux – face à Sprimont et Courcelles – étaient évitables", conclut Sarah Dochez.

Quart-temps: 19-9, 13-10, 10-12, 8-17.

REBOND OTTIGNIES (4x3, 6/16 LF, 19 ftes): WAUTHIER, COURTOIS 6, CORDI 11 (1x3), BECKERS 2, BALZA 13 (1x3), Demolder 2, Van Tichelen 2, Halloy 8 (1x3), Leroy 4 (1x3), Van Duüren.