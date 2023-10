Près de 500 coureurs dans le centre-ville de Jodoigne

Les organisateurs du Jodoigne Endurance Triathlon Team n’ont, une nouvelle fois, pas manqué leur coup. Ils étaient plus de 150 sur le dix kilomètres (quatre boucles) et plus de 30 sur les cinq kilomètres avec des épreuves disputées. On retrouve Simon Delspesse victorieux sur la grande distance devançant Kevin Denis et Bernard Kempinaire alors que chez les dames, Maya De Backer s’est imposée devant Sandrine Fontesse et Pauline Verlaine.

Du côté de la petite distance, c’est Julien Barbieux qui s’est montré le plus rapide face à Koen Penninckx et Baptiste Renard. Emy Dupont l’a emporté chez les dames, devant Margaux Barbieux et Alix Bertrand.

Dans le peloton, les sourires étaient de la partie comme avec l’Hélécinois David Goyens. "C’est avec plaisir que j’ai participé avec mon club Sport et Fun en guise de sympathie au JETT. Ils proposent un parcours assez exigeant avec beaucoup de pavés et une belle côte, mais c’est un chouette tracé parfois un peu sombre si tu n’as pas de lampe. Mais personnellement, je dis bravo pour l’organisation."

Pour Thierry, du Runnin’Grez, "c’était un temps parfait pour courir de"nuit".

Le parcours était un peu modifié mais il reste typique de la Corrida de Jodoigne: beaucoup de virages, de relances, de passage sur des pavés, une côte qui mène à la place de Jodoigne et la traversée de la maison communale après avoir "sonné la cloche". Bref, un parcours très agréable où la gestion de course est importante car il faut faire quatre tours…

Et que dire de l’ambiance super-conviviale avec une course enfant avant la course des 5 et 10 kilomètres.

À noter, comme chaque année, une très forte mobilisation de deux écoles jodoignoises : le CEPES et l’Institut Saint-Albert qui à eux seuls amènent près de 200 coureurs à l’épreuve