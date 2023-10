Perwez, réduit à 10, s’impose contre Monceau (3-0) : "Je suis très fier de mes gars"

Les visiteurs rentraient ensuite dans leur match mais ne concrétisaient pas deux cafouillages qui auraient dû normalement finir au fond des filets. Michel Dufour, coach de Monceau, pestait sur le début de match de son équipe: "Je sentais déjà qu’on n’était pas dedans à l’échauffement et cela s’est concrétisé lors du premier quart d’heure. On a ensuite deux occasions pour égaliser mais on ne l’a pas fait."

À cinq minutes de la mi-temps, on pense assister au tournant du match puisque Fazli Kocabas recevait deux jaunes coup sur coup et était donc exclu pour une contestation avec l’arbitre. Philippe Droeven, le T1 de Perwez, se voulait tout de même positif à la pause: "On a beaucoup parlé avec les joueurs à la mi-temps. Je leur ai dit que j’étais content du contenu. J’ai ensuite insisté sur le fait que gérer une supériorité numérique n’était pas toujours facile pour des équipes."

Alors qu’on attendait une grosse pression des visiteurs dès la sortie des vestiaires, il n’en était rien avec un rythme peu élevé. C’est alors que Mba décidait de sortir un autre bijou de sa poche avec une frappe surpuissante à l’entrée de la surface qui offrait le break à Perwez (2-0).

Monceau, incapable de réagir, se faisait punir une troisième fois par un Mba intenable qui, après un gros travail, obtenait un penalty justifié. Salime ne tremblait pas et prenait Lazitch à contre-pied (3-0).

Si les visiteurs ont ensuite essayé de sauver l’honneur, le moral n’y était plus et les Perwéziens faisaient preuve de beaucoup de solidarité pour offrir une deuxième clean sheet cette saison à Pletinckx.

Michel Dufour était naturellement déçu à l’issue de la rencontre. "On n’a jamais su imposer notre jeu en deuxième période et on s’est fait punir par le meilleur attaquant de la série, explique-t-il. C’est peut-être dû à l’absence de joueurs comme Pina. J’ai préféré préserver les joueurs qui avaient des cartes lors du second acte."

Philippe Droeven était lui très heureux: "Je suis très fier de mes gars. Ils ont su faire preuve de solidarité en jouant bien au football. On va bien se reposer avant d’aller au Rapid Symphorinois."

Arbitre: L.Theunis.

Cartes jaunes: Larontonda, M.Kocabas, Gündogan, Salles, Traore et Befahy.

Carte rouge: F. Kocabas.

Buts: Mba (1-0 et 2-0, 9' et 52') et Salime (3-0,61').

PERWEZ: Pletinckx, F. Kocabas, Salles, Sardo (88' Berteotti), Kaminiaris, Larotonda, Brassart, M. Kocabas, Salime (78' Lambert), Gündogan et Mba (90' Falzone).

MONCEAU: Lazitch, Van Landschoot, Lissens (63' Kalala Mutoka), Bouterbiat (66' Van Gestel), Navona, Fernémont, Béfahy, Prestifilippo, Magotteaux, Laurent (57' Caudron) et Traore.