Buts: Salmon (1-0, 14'), Koninckx (2-0, 28'), Carlier (3-0, 38'), Salmon (4-0, 57'), Suarez (5-0, 70'), Salmon (6-0, 88').

La mise au point a porté ses fruits dans les rangs locaux après leur 1/9. "Le résultat importait peu par rapport au fait d’avoir remis les pendules à l’heure jeudi, et je dois dire qu’on a livré le match parfait en menant rapidement 2-0, ce qui a obligé notre adversaire à se découvrir. Mais on a surtout retrouvé l’unité mélinoise et personne n’aurait pu nous battre ce dimanche", savoure Benoit Lamine (T1).

Grosse claque pour les Guibertins qui sont complètement passés à côté de leur match. "Une telle catastrophe ne peut jamais arriver mais ce n’est pas étonnant tellement nous avons été dépassés dans tous les secteurs de jeu, remarque José Barragan (T2). Ce match est à oublier au plus vite !"

Ronvau B – Grez B 2-3

Buts: Abouyahia (0-1, 13'), Billen (0-2, 38'), Stas (1-2, 54'), Abouyahia (1-3, 40'), Butyn sur pen. (2-3, 78').

Grez n’avait plus gagné depuis la première journée. "On ne va retenir que la victoire car ce n’était pas un bon match de notre part au niveau de la qualité et même si on a raté quand même raté quelques occasions, notre adversaire méritait mieux, avoue Nicolas Gilles (T1). Je préfère perdre en jouant bien que gagner comme ça."

Les Chaumontois sont battus pour la troisième fois avec un but d’écart . "On a livré un match correct en essayant de récupérer le ballon et d’aller vers l’avant, et on aurait mérité un point au nombre d’occasions car on a notamment un poteau et une latte, mais le facteur chance nous fait toujours défaut tandis qu’eux ont mis leurs occasions", souffle Guillaume Lengelé (T1).

Chastre B – Incourt 1-3

Buts: Delroisse (0-1, 15'), Waty (1-1, 25'), Delroisse (1-2, 36'), Souley (1-3, 74').

Chastre a payé cash ses erreurs individuelles et n’a donc pas confirmé son premier succès. "On a perturbé notre adversaire au départ en étant bien organisé et présent dans les duels mais on prend un stupide goal sur une passe en retrait, explique le délégué, Vincent Deschamps. La suite est équilibrée mais on prend de nouveau le 1-2 sur une erreur défensive. Rien n’était mal fait au repos mais c’est devenu compliqué face à une équipe vivace alors qu’il y avait moins d’expérience chez nous."

Quatrième succès de la saison pour Incourt qui signe un joli 13/18. "On a certainement livré notre meilleur match de la saison car on a posé le jeu, on a bien géré le tempo et tout a ressemblé à ce qui avait été prévu", apprécie Mehdi Sahnoun (T1).

Huppaye – Beauvechain 2-3

Buts : Fabeck (0-1, 24'), owngoal (1-1, 68'), Mellaerts (1-2, 75'), Toury (2-2, 80'), Selemani (2-3, 90').

Les visiteurs ont émergé sur un terrain gras. "On a fait une belle première mi-temps même si on n’est pas à l’abri à 0-1, puis notre adversaire s’est montré dangereux sur phases arrêtées. Notre gardien fait une savonnette sur le 2-2 mais on n’a rien lâché mentalement pour aller chercher les trois points sur une relance du gardien ", se félicite Jabran Albahtouri (T1).

Frustration légitime du côté huppaytois. "Je suis à la fois content de ce qu’on a proposé mais aussi déçu car tous nos efforts sont réduits à néant quand notre gardien hésite à sortir et on leur offre la victoire à la dernière minute. Un nul aurait été plus logique car si Beauvechain a été plus volontaire en première mi-temps, on est bien revenu en deuxième", analyse Gaëtan Gramme (T1).

Perwez B – Jandrain 4-1

Buts: Pierard (0-1, 17'), Mathy (1-1, 40'), Joiret (2-1, 47'), Mukendi (3-1, 85'), Ibedeke (4-1, 90').

10/12 à domicile pour Perwez qui a perdu Tchana Tchana sur une double jaune en fin de partie. "On n’était pas dans le match pendant trente minutes mais on égalise en fin de mi-temps sur un ballon dévié, raconte Guillaume Joly (T1). On est bien remonté, on fait vite 2-1 puis il y a certains faits de match et on marque deux fois en contre. Ce succès fait du bien après quatre matches difficiles !"

Jandrain n’a pas affiché le même visage que face à Orp. "Ça doit être 0-3 au repos mais on a joué avec le frein à main en prenant Perwez de haut et en ayant déjà Mélin en tête, déplore Frédéric Pierre (T1). On n’a plus joué avec en deuxième mi-temps, on finit à neuf (rouge pour Lebon 70' et 2e jaune pour Beauvois 85') et il faudra en tirer les leçons."

Orp-Noduwez – Bierges Remis

La rencontre qui était programmée samedi soir, en raison du cyclo-cross prévu ce dimanche, a été reportée à une date ultérieure en raison d’un problème d’éclairage dans les installations orpoises.