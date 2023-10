Trois buts de son attaquant ont permis au SC Jodoigne de signer une cinquième victoire consécutive. "C’est un match qu’on attendait face à plusieurs anciens équipiers, souligne Benjamin Kabongo. Le but était de l’aborder avec une bonne mentalité et on a été bien nos têtes. Après avoir eu un moment creux, on n’a pas baissé les bras quand on a encaissé, et le troisième but nous a fait du bien. Quant à moi, je le sentais bien grâce à mon café d’avant match (rires), je suis satisfait de ma prestation et c’est sans doute notre victoire la plus importante."

Après une entame équilibrée, Jodoigne prend le dessus mais le centre-tir de Marchal trouve la latte et Mbiye loupe l’immanquable sur le deuxième ballon. Ce n’est que partie remise puisque sur un contre, Congosto lance Mapumba qui va fixer Trolin pour le 0-1. On reprend les mêmes acteurs et Mapumba fait 0-2 juste avant le retour aux vestiaires. "On a toujours eu le ballon dans une première mi-temps qui aurait pu se terminer sur un score de 2-4, avance le T1 visiteur, Martin Dehut. Contrairement au match de Mélin, on a gardé la mainmise à 1-2 et on reste dans cette bonne spirale où chacun apporte sa pierre à l’édifice malgré les absences."

Lentini était prêt à monter

Mont-Saint-André se créé deux belles opportunités dès la reprise mais Jodoigne reprend le contrôle et aurait dû bénéficier d’un penalty pour une main de Vanderhulst. Les locaux sont toujours dans le coup et réduisent l’écart via une tête lobée de Neuville. Blessé, Angelo Lentini se prépare à monter au jeu pour forcer la décision mais c’est à ce moment-là que Kabongo tue tout suspense sur un centre de Marchal. "Je me suis dit pourquoi pas sur un ballon qui traine, sourit le joueur/T2 local. Même si on aurait pu faire douter un peu plus notre adversaire, celui-ci a su marquer dans ses temps forts et sa victoire est entièrement méritée. Cela dit, il y a eu match, Jodoigne n’a jamais été totalement à l’aise et on peut en être fier en sachant qu’il n’y avait plus d’équipe chez nous il y a trois ou quatre mois."

A rbitre : M. Godard

Cartes jaunes: Marchal, Henquet

Buts : Kabongo (1-0 et 2-0, 19' et 44'), Neuville (1-2, 74'), Kabongo (1-3, 82').

MONT-SAINT-ANDRÉ: Trolin, Mpetgang, Vanderhulst, Thiry, Schuurman, Gonzalez, Lisen, Degeneffe (64' Chu), Bosmans (46' Destrée), El Machkour (71' Klompkès), Neuville.

SC JODOIGNE : M. Brandt, Monnet, Puttemans, Closse, Degeest, Henquet (68' Marko), Congosto, Kabongo, Mbiye (85' Calloens), Marchal, Robert (68' S. Brandt).