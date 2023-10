Buts : Delhaye (1-1 et 3-4, 19' et 71'), Gorjanc (1-2 et 3-3, 20' et 66') et Dequévy (4-5,82').

Les Rixensartois n’ont pu faire mieux qu’un partage à Saint-Josse. Les visiteurs ont mené d’ailleurs trois fois dans cette partie mais Saint-Josse a su égaliser à deux minutes de la fin. Lorenzo Richiusa (T1) tenait à souligner l’état d’esprit de son noyau qui a dû faire face à de nombreuses défections: "J’ai retrouvé un groupe qui s’est battu avec de nombreuses absences et contre quelques décisions arbitrales discutables."

Incourt B 0 Saint-Michel B 7

La logique s’est malheureusement fait respecter pour les Incourtois. Le score n’était que de 0-2 à la pause mais les locaux ont ensuite craqué et encaissé cinq buts supplémentaires. Cédric Hanot, le T2 d’Incourt B, était satisfait des soixante premières minutes: "On a été cohérent pendant une heure et puis le troisième but nous coupe les jambes. Dommage cette fin de match qui s’est une nouvelle fois passée sous tension à cause de certains comportements adverses."

Ittre B 3 Walhain B 4

Buts: Longondjolo (0-1, 11'), Vanvarenberg (0-2, 16'), Mertens (1-2, 19'), Rugambarara (2-2, 25'), Noël (2-3, 34'), Louis (3-3, 50') et Pirotton (3-4, 76').

Ittre B n’est pas passé loin de prendre son premier point dans ce championnat. Walhain B a pris les devants via Longondjolo et Vanvarenberg mais Mertens et Rugambarara rétablissaient l’égalité pour les locaux. Noël redonnait l’avantage aux Walhinois mais Louis permettait à Ittre B de recoller une deuxième fois au score. C’est finalement Walhain B qui aura le dernier mot grâce à un but de Pirotton.

Stéphane Coffinet, l’entraîneur d’Ittre B, était fier de ses joueurs malgré la défaite: "La réunion de jeudi a porté ses fruits et l’état d’esprit était très bon. La pièce n’est pas tombée pour nous mais on a vu une autre équipe ittroise ce dimanche."

Le coach de Walhain B, Stéphane Wille, était partagé: "On aurait dû tuer le match après vingt minutes mais on repart avec trois points et c’est l’essentiel."

Ottignies 6 La Hulpe B0

Buts : Langue (1-0, 11'), Ininahazwe (2-0 et 6-0, 31' et 85'), Bouka (3-0, 37'), Benyahia (4-0, 61') et Derumier (5-0, 76').

Ottignies semble lancé dans cette P3C avec une troisième victoire d’affilée. Langue, Ininahazwe et Bouka ont montré la voie à suivre en première période. Benyahia, Derumier et encore Ininahazwe ont porté le score final à 6-0.

Sébastien Eggerickx, T1 d’Ottignies, mettait en exergue une prestation aboutie: "On a su vite tuer la rencontre contre une équipe qui a joué le jeu. Le championnat sera encore long mais il faudra être encore plus efficace dans les prochaines semaines."

Youssef El Baroudi, l’entraîneur des visiteurs, tenait à féliciter son adversaire: "Les locaux ont mérité leur victoire donc bravo à eux. Pour notre part, ce fut insuffisant en première période et on a essayé de pousser en deuxième mais on s’est fait punir trois fois en contre."

Stéphanois B 4 Evere B3

B uts : Naili (1-0, 5'), Chourou (2-0, 32'), Culot (60', 3-1) et Ndombe (4-2 et 82')

Le Stéphanois a pris les devants en début de partie grâce à Naili et Chourou. Evere va alors égaliser avant la mi-temps mais Culot va remettre le Stéphanois aux commandes. Les visiteurs vont une nouvelle fois revenir dans la course mais Ndombe permet aux locaux de respirer à quelques minutes de la fin. La troisième réduction de l’écart des Bruxellois ne changera rien. Gregory Garcia Duro (T1) était heureux: "On bat de nouveau une belle équipe. On est passé par beaucoup d’émotions mais c’est dans l’ensemble une belle victoire dans le contenu."

Woluwe – Nivelles Match arrêté

Le match a été arrêté après que le gardien de Woluwe se blesse sur le but nivellois jusqu’à ne plus sentir ses membres.

Gary Illegems, coach de Nivelles, était évidemment triste pour son adversaire: "Il faudra maintenant attendre le verdict du comité provincial alors que le score était de 1-1."