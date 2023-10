Buts : Mbariko (1-0 et 2-0, 25' et 47'), Baquet (2-1, 55'), Mbariko (3-1, 62'), Baquet (3-2, 73'), Mozaffari (3-3, 80').

Les Brainois se sont fait remonter dans les dernières minutes. "Le sentiment est mitigé car on a livré un match de bonne facture et on s’est créé un grand nombre d’énormes possibilités, c’est pourquoi on ne peut pas perdre deux points comme ça, indique Pascal Hofman (T1). On a eu plus dur contre le vent en seconde période et notre adversaire y a cru jusqu’au bout. Au final, on est déçu du résultat mais pas de la manière."

Villers B – Waterloo Lion’s 0-3

Buts: Amunga (0-1, 23'), Bobwa (0-2, 74'), Ellatifi (0-3, 90').

Trois points mais peut mieux faire pour les Lion’s. "Les chiffres ne reflètent pas la tournure des événements car on a dominé tout le match mais on n’a pas été assez saignant offensivement, analyse Alain Nzanza (T1). Villers a résisté en ne prenant qu’un but en première période puis, n’ayant plus rien à perdre, il a tout jeté dans la bagarre. Et après vingt minutes difficiles, on a repris le contrôle."

En face, "on est content de l’équipe car on n’a pas manqué de volonté et un nul aurait été plus équitable, estime Valérian Manneback (coach). On fait une bonne première mi-temps où l’on encaisse sur un long ballon ce qui, comme d’habitude, nous oblige à courir derrière le score. On a essayé de revenir mais on a laissé des espaces sur les deuxième et troisième buts."

Ganshoren B – Ittre 2-1

Buts: Touré (1-0, 7'), Olivier (1-1, 47'), Okoko (2-1, 58').

Première défaite de la saison pour les Ittrois dans un match fermé. "L’adversaire avait établi un bon plan de jeu pour nous avoir tandis que plusieurs de nos joueurs n’ont pas été au niveau habituel, signale Gaëtan Sempoux (T1). On a une latte en première mi-temps et eux marquent sur leur seule occasion. On est remonté avec de bonnes intentions, on égalise sur un coup franc, puis ils font 2-1 sur un coup de pied lointain qui isole leur attaquant. Par après, on rate encore trois face-à-face avec leur gardien."

Ophain B – Ol. Anderlecht 1-2

Buts: Baanan (0-1, 61'), Kanyinda (1-1, 70'), Baanan (1-2, 83').

Ophain s’estime lésé sur la deuxième mi-temps. "J’ai vraiment vu une bonne réaction de mon groupe et il n’y a vraiment rien à dire sur la première période. Après, l’arbitre offre le coup-franc sur le premier but adverse alors que le joueur se blesse tout seul, puis il nous annule un goal. C’est vraiment dommage d’être le Petit Poucet et de se faire prendre des points contre une belle équipe à cause d’un mauvais arbitrage", résume Michaël Ervier (coach).

Léo B – Saintes B 3-0

B uts:Frutos (1-0, 34'), Ben Mustapha sur pen. (2-0, 63'), Emond (3-0, 80').

Les jeunes saintois ont été bousculés par un adversaire assez agressif et ont notamment perdu leur buteur Wallet à la demi-heure. "On était plus fort et mes gars ont fait plus ou moins le taf, mais on a manqué de bol et de maturité à certains moments: l’arbitre leur offre un penalty imaginaire car mon joueur a le bras le long du corps, il y a un hors-jeu de trois mètres sur le 2-0 et c’est une erreur du gardien sur le troisième", détaille Kevin Benois (T1).

Nivelles B – Brussels City B 4-1

Buts: Nsenga (1-0, 5'), Domingos sur pen. (1-1, 35'), Robeyns (2-1, 36'), Nsenga (3-1, 53'), Pena (4-1, 65').

Première victoire de la saison des locaux dans une seconde période disputée à dix contre dix suite à une altercation entre Sosa et Oudrhiri. "On a marqué en premier et, après l’égalisation, on a continué à jouer. Suite aux deux cartes rouges, j’avais demandé de se recentrer sur notre jeu et on met encore deux buts. Ce succès fait du bien et on récolte enfin les fruits du travail de chaque semaine", sourit Dimitri Veny (T1).