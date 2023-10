Si on aime le beau football, c’est à Genappe qu’il fallait être ce samedi soir. Un match spectaculaire au scénario un peu fou s’est déroulé sous nos yeux face au Racing de Waterloo. Et pourtant, le début du match n’est pas de bon augure. Les deux équipes sont assez frileuses, s’observent, les milieux se neutralisent pendant le premier quart d’heure. Mais peu à peu Genappe s’installe dans la partie de terrain adverse, les occasions se multiplient, ils poussent pour ouvrir le score mais le gardien du Racing, Sonny Federico ne l’entend pas de cette oreille. Il multiplie les arrêts salvateurs même lorsqu’un face-à-face se présente.

Waterloo se réveille

Au retour des vestiaires, le scénario change radicalement. Waterloo prend son statut de favori au sérieux et s’empare du ballon. Le Racing étouffe Genappe et prive leurs joueurs de ballons. Mais le club, en pleine reconstruction, repris il y a seulement trois semaines par le nouveau staff, est capable de souffrir, "les joueurs doivent encore mettre en place les consignes mais on a vu aujourd’hui qu’ils sont capables d e faire le dos rond. Le bloc était bien en place", analyse Christophe Godfroid, coach de Genappe.

Waterloo manque de réalisme devant la cage genappienne. Et comme souvent dans ces cas-là, on se fait punir. Genappe joue un mauvais tour au Racing. Sur une contre-attaque menée à vive allure, Maxence Decroes part seul du milieu de terrain et s’en va tromper le gardien d’un magnifique ballon piqué.

L’abandon n’est pas dans l’ADN waterlootois. L’asphyxie menée sur Genappe finit par payer. Ils parviennent à recoller au score après un bon travail collectif clôturé d’une belle frappe de Kevin Tondeur.

Des arrêts de jeu de folie

Genappe continue de souffrir mais mène bien le peu d’occasions qu’ils ont. L’attaquant joue bien le coup et se laisse tomber dans la surface. Deux tentatives auront été nécessaires pour que Noah Leveque redonne l’avantage à ses couleurs à la 92e.

Mais le match n’est pas fini, l’arbitre décide de laisser jouer et Waterloo n’abandonne pas. À la 96e, une frappe du milieu de terrain vient tromper le gardien mal positionné et pas aidé par le vent. Par deux fois le Racing a pu recoller au score. Malgré cela, le coach, Pascal Leguillier est frustré. "Nous n’avons pas été assez dangereux, nous avons eu une possession stérile. L’adversaire a été plus réaliste. On a des occasions mais on ne sait pas quoi en faire, moi je sais ce qu’il faut en faire, c’est la mettre au fond mais encore faut-il y parvenir. Malgré cela, on a montré qu’on avait du caractère et on a pu recoller au score par deux fois. D’après la physionomie du match, le 2-2 est inespéré mais on doit venir chercher les 3 points, je suis déçu."

Cartes jaunes: De Clerq, Bailly, Bogmis, Tola Molendi

Buts: Decroes (1-0, 64’), Tondeur (1-1, 86’), Leveque (2-1, 92’), Bogmis (2-2, 96’)

FC GENAPPE: Kermis, Decroes (82’, Segers), Van Der Goten (60’, Coumans), Tondeur, Paci, De Clercq, Fournaux, Jacquet (70’, Kalunga-Kamuanya), Akafomo Bolozi Nyongozo, Mabanza Nzuzi, Leveque

RACING WATERLOO: Federico, Kihwelo, Bogmis, Tondeur, Vermeersch (76’, Tola Molendi), Lupumba Lupumba, Bailly, Gandibleux (70’, Balde), Dacy, Deletrez, Laforge (45’, Van Pevenage)