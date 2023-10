Buts: Dierinckx (0-1 et 0-2, 3' et 50'), Giurdanella (1-2, 60'), Lecaille (2-2, 90')

GREZ: Swalens, Belhadj, Khay (50' Aramian), Colard, Niagoua Kameni, El Hayani, Giurdanella, Kisonde (65' Moussebois), Bahati Masanka (60' Lecaille), Diaz, Del Piero (70' Dubois).

LASNE-OHAIN: Pierret, Duhot, Desnel (78' Dans), Charpentier (89' Stevens), Dierinckx, Pilotte, De Coene, Demeur F. (72' Ratajczak), Hootelé (78' Grazys), Goffart, Bouhoulle.

La logique du classement n’est pas toujours respectée et c’est aussi ce qui fait le charme du sport. Dominateurs en première période, les Lasnois doivent mener 0-4 après vingt minutes mais au lieu de cela, ce n’est que 0-1 à la pause et 0-2 à la 50e grâce au doublé de Quentin Dierinckx. Les Gréziens restent dans la partie et se mettent à y croire quand le capitaine Giurdanella fait 1-2 à l’heure de jeu. Les visiteurs ne parviennent pas à concrétiser et à faire le break et ce qui devait arriver arriva quand un très long ballon dans la boîte est mal capté par Pierret et bien suivi par Lecaille pour le 2-2.

"Je suis déçu mais je ne peux pas être fâché car nous venons d’enchaîner plusieurs rencontres et nous restons malgré tout invaincus, notait Christophe Collaerts, le coach visiteur. Nous avons galvaudé beaucoup trop d’occasions et offert ces deux buts à l’adversaire. Quand on joue des équipes du bas de tableau, on ne peut pas les laisser dans le match et c’est ce que nous avons fait."

Le point du partage est considéré comme une victoire pour le T1 local Pierpaolo Giunta. "Je félicite les gars pour la belle réaction à 0-2 et l’envie d’y avoir toujours cru. Les changements opérés en seconde période ont apporté beaucoup à l’équipe et nous avons su être réalistes. Pour le moral et la confiance, ce point synonyme de victoire va nous faire du bien."

Stade Everois – Waterloo 1-2

Buts: (1-0, 77'), Pirotte (1-1 et 1-2, 86' et 92')

WATERLOO: Clercq, Capon, Sow, Pinto, Pirotte, Szulc (80' Voets), Dassy, Soumah (56' Rosart), Koffi God, Iacona, Charlier (46' Mertens).

La défaite enregistrée en semaine contre Ixelles (0-1) n’a manifestement pas laissé trop de traces du côté des Waterlootois puisque les Vert et Blanc ont magnifiquement bien réagi et glané une superbe victoire dans ce déplacement toujours très compliqué à Evere. "On ne va pas se mentir, c’est un petit hold-up dans le sens où l’adversaire a eu la maitrise du jeu mais nous nous procurons tout de même une grosse occasion dès la première minute via Pirotte. Nous avons ensuite souffert ensemble et le groupe a été solidaire. À 1-0, nous avons tenté le tout pour le tout en passant à trois derrière et cela a fonctionné grâce à un nouveau festival de Pirotte. Gagner dans les derniers instants est toujours quelque chose de très savoureux", jubilait Jonathan Vanonckelen (T2).

BX Brussels - Genappe 3-0

Buts: (1-0, 2-0 et 3-0, 38', 60' et 79')

GENAPPE: Malbrancke, Van Ophalvens (80' Stiens), Bensedik (70' Simon), Garcia Fernandez, Berdayes (60' Dequenne), Detollenaere, Pête (75' Deglas), Maistriaux, Boulerhcha, Kanyinda, Gacio Cabrera.

Après la mauvaise prestation de la semaine dernière face à Grez, les gars de Julien Darquenne ne sont pas parvenus à réagir et sont tombés dans le piège de ce déplacement ô combien compliqué du côté du BX Brussels. "Ce fut un off day total comme cela peut arriver dans une saison et ce match sera à oublier au plus vite. Nous avons été en dessous de tout mais n’enlevons pas le mérite de cette formation bruxelloise qui a montré beaucoup de combativité et de détermination. Nous abordons maintenant deux derby et il faudra clairement montrer autre chose", relatait le T1 du FC Genappe.

Tubize-Braine B - Kosova 0-5

Buts: (0-1, 0-2, 0-3, 0-4 et 0-5, 43', 55', 81', 89', 90')

TUBIZE-BRAINE: Kera, Bourlard (46' Bokota), Bationo, Hazard, Velasco Plaza (46' Tshivuadi), Adham, Guilleaume, Misiti, Gaggini, Mabokoy, Taroli.

Septième défaite consécutive pour les jeunes gars de Didier Bargibant face à la solide équipe du Kosova. Consistants durant près de 70 minutes, les Fusionnés ont ensuite perdu pied et subissent ainsi un lourd revers dans les chiffres. "Le score est lourd mais trop forcé car mes garçons ont malgré tout été bons mais cela manque clairement de métier et surtout d’efficacité devant le but. Le talent est présent et je suis convaincu que nous allons nous maintenir mais je suis incapable de dire combien de temps cela va encore prendre pour que la sauce prenne", raconte le mentor tubizien.