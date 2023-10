P1: Braine 2001 se mord les doigts, Braine-le-Château émerge au forceps

Jamais avare de bons mots, le coach Debienne va devoir trouver les termes justes pour relancer et remotiver ses troupes, battues alors qu’elles avaient la rencontre en mains. "On a perdu contre les trois premiers, Ottignies, Anciens 13 et Royal IV, mais on n’a pas fait de mauvais matchs et l’ambiance est toujours restée bonne dans nos rangs. Avec les matchs face à Chalet, Uccle, RPC et le Speedy, je vous avoue que j’espérais un 4/4. C’est mal barré désormais, il faudra tabler sur un 3/4. Chalet réalise un hold-up mais c’est un hold-up mérité. On prend un 5-25 en six minutes. Vous me pardonnerez l’expression mais on a subi un viol en règle par les frères Van der Meiren."