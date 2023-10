Dès qu’ils ont vu la composition de leurs adversaires samedi soir, les Brainois savaient qu’ils ne rencontreraient pas trop de difficulté pour s’imposer. Il ne s’agissait apparemment pas, dans le chef des visiteurs, d’une tactique visant à déforcer une équipe qui ne pourrait sans doute pas gagner pour en renforcer une autre. "Sukarti jouait avec un C4. Ils nous ont dit que ce joueur était aligné tous les quinze jours, qu’il faisait partie de l’effectif", signalait le premier joueur brainois, Geoffrey Levêque.

Celui-ci a signé quatre victoires. Il n’a perdu que deux rencontres depuis le début de la compétition. "Je suis assez content de mon début de saison. Je suis en forme. J’ai de plus gagné le tournoi de Ry-Ternel le 14 octobre dernier devant Vincent Lambillotte en finale", signale-t-il.

Vincent Lambilotte était son équipier samedi soir. Il évolue depuis deux semaines en équipe B, Maxime Wauthoz ayant lui fait le chemin inverse vers l’équipe A.

Geoffrey Levêque se sent comme un poisson dans l’eau à Braine-l’Alleud. Il y est arrivé d’Arc-en-Ciel fin de saison dernière. "Cela faisait plusieurs saisons que les dirigeants brainois me demandaient de les rejoindre. Ce n’était plus la grosse ambiance à Arc-En-Ciel où j’ai l’impression d’avoir fait une année de trop."

Il se réjouit d’avoir rejoint l’équipe brainoise. "L’équipe B du club descendait de nationale 2 en nationale 3 avec l’objectif de jouer en titre. Le fait de jouer avec trois B2 et un B4 était un argument de plus pour moi rejoindre l’équipe brainoise."

Les Brainois sont en tête de leur série, au coude à coude avec Waterloo. "Il y a normalement deux montants. Nous affronterons Waterloo le 2 décembre à Braine-l’Alleud."

Méfiance toutefois, Don Bosco Tournai n’est qu’à un point, perdu précisément contre Sukarti ! M.Dem.

BRAINE-L’ALLEUD B: Geoffrey Levêque (B2 – 4 victoires); Aaron Van Pee (B2 – 4 v.); Vincent Lambillotte (B2 – 3 v.); Hippolyte De Vleeschouwer (B4 – 4 v.).