(21-25, 25-16, 25-19, 25-22).

Les Chaumontoises attendaient ce premier succès avec une certaine impatience même si elles savaient que le calendrier de début de saison ne leur avait pas été favorable.

Aux absences de Pia Henn et Alexianne Belemans s’est ajoutée celle d’Estelle Neumann, blessée à l’entraînement mercredi. "En son absence, j’ai titularisé Eloïse Belemans au poste d’opposite. Elle a très bien fait les choses", signalait le coach visité, Sébastien Huimblet.

Du côté de Gembloux, Madeline Piraprez manquait à l’appel. Les visitées ont fait jeu égal avec leurs adversaires durant une bonne partie de la première manche (19-19) avant de céder les commandes aux Coutelières. Elles se sont bien reprises ensuite. "Nous avons retrouvé l’identité dont on parlait depuis le début de la saison avec un groupe solidaire, au sein duquel les filles se battent l’une pour l’autre. On sentait que les joueuses prenaient du plaisir. On sait que notre force doit venir de notre combativité en défense. C’était le cas", soulignait Sébastien Humblet.

Le déclic

Une fois qu’elles ont pris la mesure de leurs possibilités, les visitées ont dominé les échanges durant les deuxième et troisième sets et encore dans le quatrième set. "Nous avons eu un peu peur sur la fin. Sentant qu’elles pourraient s’imposer, les filles ont eu peur de mal faire mais on s’en est bien sorti."

Avec cette victoire, Chaumont quitte la lanterne rouge, qu’occupent Lanaken et Stevoort sans le moindre point. Chaumont rejoint Heist.

Les Brabançonnes doivent encore rencontrer ces trois équipes d’ici la fin des matchs "aller". "Rien n’est fait suite à la victoire de dimanche. J’espère qu’elle servira de déclic."