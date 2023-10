Mohamed Bouhmidi réaliste après la défaite de la RUTB à Mons: "On ne joue pas dans la même cour"

Pour les hommes de Mohamed Bouhmidi, ce genre d’occasions ratées s’est payé cash face aux solides leaders de la série. Dans un match équilibré et serré où les Tubiziens ont donné une bonne réplique, les Montois ont, en effet, fait la différence dans le dernier quart d’heure avec deux buts. "On a rivalisé mais on est battus, résumait l’entraîneur, ni déçu ni frustré. Quand on voit leur équipe, on peut juste constater qu’on ne joue pas dans la même cour. Je suis extrêmement fier de mes joueurs, on a montré un beau visage et on a fait dout er le futur champion."

Ce match, c’était surtout l’occasion de voir les deux meilleures défenses de la série s’affronter. Ce qui a donné deux très bonnes organisations et des occasions franches qu’on pouvait compter sur les doigts d’une main en première période même si on a senti les Dragons monter en puissance progressivement dans le second acte. "Face à une équipe future championne, il fallait trouver le juste milieu. On ne pouvait pas trop seporter vers l’avant car vu la qualité technique en face, on aurait été punis. Et pareil avec une tactique défensive et attentiste. Je ne suis pas déçu. Jusqu’au but, on a été bien organisés. On n’a pas subi, on s’est présenté avec un bloc compact pour aller vite en transition mais la diffé rence avec Mons, c’est qu ’eux, devant le but, ils marquent. On a été beaux mais on n’a pas été bons. Mons a été bon. Je trouve juste dommage la façon dont on encaisse le premier but avec une glissade d’un de mes joueurs. C’est un peu frustrant car ça, on ne peut pas l’anticiper."

Le week-end prochain, ses troupes enchaîneront avec un autre gros match avec la réception de Rebecq. Une rencontre importante pour le classement, la RUTB ayant fait la mauvaise opération du week-end. "Je veux retrouver cette même motivation et c’est ce match-là qu’on doit gagner ! Je retrouverai Garlito pour l’occasion."

Ar bitre: M. Desimple.

Cartes jaunes: Hendrickx, Matoka, Vanhecke, Lwangi.

Les buts: 74e Dupire (1-0), 84e Rousseau (2-0).

MONS: Vandermeulen ; Kakudji (30e Koné), Felix, Dupire, Deschryver, Matoka, Vanhecke, Cordaro, Lefranc (85e Ntalu), Durieux, Cardon (75e Rousseau).

TUBIZE-BRAINE: De Bie, Delhaye, Denayer, Butera, Hendrickx ; Essikal, Lwangi (75e Tepe), Giusto (67e Crame), Lauwrensens (82e Van Onsem), Migliore (77e Sebaihi), Piret.