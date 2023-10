(13-25, 15-25, 11-25).

Après s’être imposée samedi soir à Gand, les Limaloises comptent cinq matchs joués en Nationale 2A, le même total que Vlammertinge et Anvers (qui jouaient dimanche). Les Brabançonnes sont en tête en ayant concédé qu’un seul set.

Ce fut une formalité samedi soir. "Gand aligne une très jeune équipe, composée de joueuses pour la plupart nées entre 2004 et 2007. La plus âgée est née en 2001. Gand a une équipe en devenir. Il y a de la taille et de la puissance", constatait le T2 limalois, Philippe Vanescote.

Les Limaloises ont très vite pris les devants dans chacun des trois sets. "Cela a permis à notre coach de faire jouer tout le monde. Marie Laduron, notre deuxième passeuse, est très bien montée, à la fois à la distribution, mais aussi au service, exercice avec lequel elle a terminé la rencontre", expliquait encore Philippe Vanescote.

Les Limaloises ont fait le taf même si leur coach, Marc Lechien, aurait aimé un peu plus de concentration chez certaines joueuses.