Le cyclo-cross d’Orp-le-Grand a fait l’unanimité

L’épreuve de cyclo-cross est appréciée et c’est tout naturellement que les coureurs sont venus avec plaisir pour s’y disputer la victoire, ou tout simplement pour prendre du plaisir à pratiquer leur discipline.

Dès le matin, 182 jeunes ont répondu à l’appel. Des petites têtes blondes bien motivées et qui ont drainé pas mal de supporters. Parents, grands-parents, proches, il y avait une sacrée ambiance au bord du tracé et le spectacle était au rendez-vous. Tous les participants ont été récompensés comme il se doit, car outre les trophées pour les lauréats, chaque enfant présent a reçu une médaille. Tous se sont aussi retrouvés sur le podium pour une photo souvenir.

Ce sont les adultes qui ont ensuite enchaîné les épreuves, un peu plus frileux, ils n’étaient "que" 162 à épingler le dossard. Là aussi, de belles joutes se sont disputées. On note la victoire du champion de Belgique Samuel Cruysberghs chez les masters. Le Liégeois était ravi de sa présence. "J’ai roulé sur le top circuit d’Orp, on ne peut que dire merci à Jean Paul Van Horebeek et son équipe pour le parcours. Dès le tour de reconnaissance, je me suis rendu compte qu’avec les pluies de ces derniers jours, cela allait être du sport. Une terre argileuse et sablonneuse, de belles côtes, des dévers… Bref le cocktail d’un cyclo-cross comme il se doit !"

Lors de la reconnaissance, Samuel a eu droit à ce que l’on appelle une grosse drache. "Je me suis dit que cela allait être une course où il faudra rouler avec sa tête et cela a été le cas, d’autant que l’on a dû se frayer un chemin dans les différents singles et souvent se montrer patients."

Néanmoins, il a pris rapidement les devants et a pu gérer sa course. "Avec quand même deux belles chaleurs et avec une chute dans le grand dévers. J’ai fait le choix de ne pas changer de vélo en course mais à la fin c’était quand même limite au niveau des vitesses dans cette gadoue…"

Du côté des organisateurs, mais aussi des autorités communales présentes, on affiche un grand sourire pour une journée de cyclisme comme on les aime, une belle promotion pour le cyclo-cross.