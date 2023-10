Sans Mputukinsa (blessée jusque fin octobre) ni Vanlancker (qui avait joué en U19 un peu avant), les Castors n’ont fait illusion que par moments face à une formation liégeoise plus rodée en Régionale 2B. Alors qu’elles ont abusé de tirs à longue distance, ignoré le jeu intérieur et multiplié les pertes de balle, les Brainoises se sont battues et sont parfois revenues au contact des Liégeoises en seconde mi-temps. "Notre prestation est moyenne mais on ne fait pas un mauvais match, analysait à froid le coach Brismée. Chaque fois qu’on s’est rapproché à quatre ou cinq points, on a fait deux ou trois bêtises derrière comme des pertes de balle ou des fautes évitables. En face, il y avait de l’expérience et de la justesse dans l’exécution. Haneffe a trouvé les ouvertures quand il le fallait."

Forcé de faire la course derrière toute la rencontre, Braine n’a jamais réussi à faire douter son opposant en passant devant. "Mon équipe est jeune et dans les moments-clé, il faut pouvoir prendre les bonnes décisions. C’est quelque chose qui s’apprend avec l’expérience et ça fait partie de notre apprentissage cette saison. Je n’ai personne dans l’équipe qui a 25 ans de basket derrière elle et qui peut conseiller les jeunes quand ça chauffe. En même temps, cette fougue nous avait servi face à Ganshoren. Ici, Haneffe a bien géré le rythme du match", résume Éric Brismée.

Quarts temps: 16-21, 18-21, 13-12, 12-16.

BRAINE (4x3, 5/11LF, 14 ftes): VERMEIRE 5, HELLEPUTTE 2, De Keyzer A. 3 (1x3), POPOVICI 6, Koene 7, Jacobs-Remacle 4, El Faguirich 2, HANSSENS 20 (1x3), COMELLI 10 (2x3).