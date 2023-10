Buts: Vandevelde, Akono 2x

Michael Ghion voyait en cette victoire un résultat presque inespéré. "En première mi-temps, Ophain a manqué énormément d’occasions. En seconde période, on a mis deux buts, et je n’y croyais presque pas. Nous avons marqué tous les buts qu’Ophain a manqués. Je dois souligner une très grosse prestation du groupe."

RCS Brainois 2 Racing White Woluwe0

Buts: doublé de Kouka.

Alain Campion, le coach brainois a apprécié la belle et bonne prestation des siens. "Nos jeunes joueurs ont été quelque peu bousculés par l’équipe adverse, avant de gérer la seconde période. C’était une belle rencontre."

L’efficacité aura fait défaut côté bruxellois, comme le regrettait Rafik M’Hamdi. "Contrairement à la semaine dernière, nous avons maîtrisé l’entièreté du match mais on se fait punir sur les deux seules occasions adverses et nous, nous ne marquons pas."

Etterbeek 3 Chastre0

Un score sévère pour Chastre qui aurait mérité mieux, selon Hassan Riani, le coach chastrois. "On encaisse un bête but en fin de mi-temps, et puis nous aurions dû bénéficier d’un pénalty pour nous relancer en début de seconde période, mais cela n’a pas tourné pour nous. Nous avions la place pour faire un résultat, mais cela ne tourne pas pour nous en ce moment."

Walhain 4 Ohain B1

Buts: Duhem (1-0, 26') Van Stalle (2-0, 73' et 3-0, 76'), Dawans (3-1, 85'), Tahraoui (4-1, 90')

Cédric Verté, le coach de Walhain, était satisfait de la victoire, moins de la manière. "Belle victoire dans les chiffres, mais ce ne fut pourtant pas un grand match de notre part. On ne retiendra que la victoire."

À Ophain, on regrettait que la prestation ne rapporte pas davantage dans les chiffres dans le chef de Gilles Stephany. "Nous sommes tombés face à une belle équipe de Walhain, il faut reconnaître leurs qualités. De notre côté, j’ai apprécié la belle mentalité affichée par le groupe. On prend deux buts sur penalty, puis on encaisse parce qu’on pousse. Il y a du mieux."

Wavre-Limal 2 Ronvau1

B uts: Ballieux (1-0, 28'), Schumacker (1-1, 45'), Fabry (2-0, 59')

Wavre-Limal enchaîne une troisième victoire de rang en venant à bout du Ronvau, et se replace au classement. Alors que du côté du Ronvau, on regrettait un dimanche sans à en croire le coach Jean-Paul Dos Santos. "Nous sommes passés à côté de notre sujet, nous n’étions pas dans le coup. La victoire est méritée du côté de Limal, mais on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes, nous n’avons rien montré. On peut être déçu."

Villers-la-Ville 3 Rixensart2

Buts: Mutombo (0-1, 11' sur pen), Van Roy (14'), Nachtergaele (2-1, 42'), Ernotte (2-2, 70'), Van Roy (3-2, 92')

Pourtant mené au score, Villers l’a emporté. Une victoire que le jeune grand-père, Frédéric Balan, souhaitait dédier à sa petite fille Ambre. "On doit féliciter Rixensart, qui avec cette jeune équipe propose du très beau football. De notre côté, on peut apprécier la réaction du groupe qui est parvenu à réagir après avoir été mené, à revenir au score et même à mener. Nous aurions pu faire le break, mais la victoire s’est dessinée dans la fin de la rencontre."

Stéphanois 2 Clabecq2

Buts: Vanden Berghe (0-1, 8'), François (0-2, 20'), Tengrootenhuysse (1-2, 61'), Wouters (2-2, 94')

Alors qu’ils menaient 0-2, après 20 minutes, Clabecq est obligé de concéder le partage, regrettait Pietro Di Sciacca. "On peut en vouloir à l’arbitre, qui nous a fait jouer 15 minutes en plus, nous avons joué 105 minutes. Et nous avons craqué dans ce laps de temps. On retiendra un bon point, chacune des deux équipes a eu sa mi-temps. Retenons cela."

Côté stéphanois, Rénald Pansaerts analysait la rencontre avec pas mal de regrets suite aux occasions manquées. "Nous avons manqué de finition, on est content avec le partage, mais je pense que sur l’ensemble du match nous aurions mérité plus."

Saintes 0 La Hulpe1

But: Ndione (0-1, 50')

La Hulpe réalise un très beau résultat en allant s’imposer à Saintes, comme appréciait Jonathan Cabron, le coach des Verts. "Une très belle victoire tant dans l’engagement qu’au niveau football. Nous avons été très bons. Le match était assez fermé, mais on a fait bonne figure face à l’un des favoris de la série. On peut être fier de cette victoire."

Du côté de Saintes, ce petit coup d’arrêt leur fait perdre la tête du championnat.